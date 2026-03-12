A- A+

MUNDO Zelensky diz que Ucrânia aguarda aval para acordo de produção de drones com EUA A Ucrânia busca garantir apoio estrangeiro para o esforço de impedir a invasão russa

O presidente da Ucrânia, Volodimir Zelensky, afirmou nesta quinta-feira (12) que Kiev aguarda aprovação da Casa Branca para um importante acordo de produção de drones, proposto pelo governo ucraniano no ano passado, num momento em que vários países correm para modernizar suas defesas aéreas após a guerra no Irã expor deficiências.

O acordo proposto entre EUA e Ucrânia abrangeria vários tipos de drones e defesas aéreas. O sistema único protegeria contra enxames de centenas ou até milhares de drones e mísseis Shahed, de design iraniano, afirmou Zelensky, em mensagem nas redes sociais. "Não tivemos ainda a oportunidade de assinar esse documento", acrescentou.

A Rússia disparou dezenas de milhares de drones Shahed, de design iraniano, contra a Ucrânia desde a invasão do país vizinho, há pouco mais de quatro anos. O Irã tem respondido aos ataques conjuntos de EUA e Israel utilizando o mesmo tipo de drones contra alvos no Oriente Médio.

A Ucrânia é pioneira no desenvolvimento de destruidores de drones de baixo custo, alguns deles com preço de alguns milhares de dólares.

O conflito no Oriente Médio pode levar oficiais americanos a assinar a proposta de produção de drones, segundo Zelensky.

A Ucrânia busca garantir apoio estrangeiro para o esforço de impedir a invasão russa. Acordos de produção de drones podem dar a Kiev alguma vantagem diplomática nas negociações com Moscou.

Conversas mediadas pelos EUA para interromper o maior conflito da Europa desde a Segunda Guerra Mundial estão suspensas devido à guerra no Irã.

Zelenski chegou à Romênia, membro da OTAN, nesta quinta-feira, um dia antes de visitar o presidente francês Emmanuel Macron, em Paris, enquanto novas pesquisas indicam que a receita de petróleo da Rússia, que ajuda a impulsionar sua invasão à Ucrânia, aumentou desde que a guerra no Irã começou.

A receita diária da Rússia com vendas de petróleo no conflito do Oriente Médio, que impulsionou os preços da commodity, tem sido, em média, 14% maior do que a de fevereiro, segundo o Centro de Pesquisa em Energia e Ar Limpo, organização sem fins lucrativos. A receita do petróleo é crucial para o esforço de guerra de Moscou.

Segundo o gabinete de Macron, as conversas de amanhã com o líder ucraniano terão foco nos esforços para combater a chamada frota sombra de petroleiros da Rússia. Fonte: Associated Press.





Veja também