GUERRA Zelensky diz que Ucrânia espera "com prazer" chegada de investimentos de empresas dos EUA Na segunda-feira, 3, Trump declarou que busca um acordo para que a Ucrânia use suas reservas de terras raras como garantia pelo apoio dos EUA

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, afirmou que o país está aberto e espera "com prazer" a chegada de investimentos de empresas norte-americanas. Ele alertou que, caso essa área fique sob controle da Rússia, outras nações e companhias poderão se envolver. "Tenho certeza de que entre eles estarão o Irã e a Coreia do Norte", destacou.

Zelensky também confirmou ter discutido o tema com o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. "Falei sobre isso com ele. Gostaria que os negócios americanos, que estão muito interessados em entrar no mercado ucraniano, desenvolvessem essa direção conosco", acrescentou.

Na segunda-feira, 3, Trump declarou que busca um acordo para que a Ucrânia use suas reservas de terras raras como garantia pelo apoio dos EUA.

Zelensky afirmou estar aberto à proposta e ressaltou o papel norte-americano no conflito. "Os EUA nos ajudam a proteger nossa terra e empurram o inimigo para trás com suas armas, sua presença e pacotes de sanções. E isso é absolutamente justo", afirmou.

