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Zelensky diz que um novo quadro de segurança europeu proposto pelos EUA pode beneficiar Putin

Presidente da Ucrânia justifica que Moscou poderá enfraquecer Otan e redesenhar fronteiras do Continente

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"Na minha opinião, isso pode ser perigoso", disse Zelensky a repórteres na sexta-feira (13)"Na minha opinião, isso pode ser perigoso", disse Zelensky a repórteres na sexta-feira (13) - Foto: John Macdougall/AFP

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, afirmou que os Estados Unidos levantaram a possibilidade de um novo quadro de segurança para a Europa como parte dos esforços para encerrar a guerra da Rússia na Ucrânia, alertando que Moscou pode usar tais discussões para enfraquecer a Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) e redesenhar as fronteiras do continente

"Na minha opinião, isso pode ser perigoso", disse Zelensky a repórteres na sexta-feira (13), referindo-se ao novo quadro de segurança. "Isso não deve ser a agenda principal", defendeu. Seus comentários estavam sob embargo até este sábado (14). Ele enfatizou que Moscou está interessada em reabrir questões mais amplas sobre a segurança europeia, em vez de se concentrar exclusivamente em encerrar a guerra.

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"O desejo do presidente russo Vladimir Putin de mudar as fronteiras na Europa é um fato. Estou certo de que isso faz parte de seu conceito de revisar as garantias de segurança na Europa", disse ele. "Isso é perigoso porque, na minha opinião, são precisamente coisas assim que levam a guerras ou escaladas", enfatizou.

Separadamente, as forças ucranianas atingiram uma importante instalação petrolífera russa que apoia o esforço de guerra de Moscou, disse o Estado-Maior da Ucrânia em um comunicado neste sábado.

Líderes europeus enfatizaram que as decisões sobre a segurança do continente devem ser tomadas pelos próprios europeus, alertando contra permitir que a Rússia dite os termos de uma nova ordem de segurança ou negocie o futuro da Otan.

Zelensky acrescentou que os EUA perguntaram pela primeira vez se a Ucrânia se retiraria de partes da região de Donbas, no leste do país, caso Kiev fosse admitida na Otan. Ele reiterou que não cederia o território.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação da Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado

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