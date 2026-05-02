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DIPLOMACIA Zelensky: Eslováquia apoia adesão da Ucrânia à União Europeia O presidente ucraniano informou ainda ter convidado o premiê para visitar Kiev e discutido a possibilidade de um encontro presencial em breve

O presidente da Volodymyr Zelensky afirmou neste sábado, 2, ter conversado por telefone com o primeiro-ministro da Eslováquia, Robert Fico, e disse que ambos demonstraram interesse em fortalecer as relações bilaterais.

Segundo Zelensky, Fico reiterou apoio à adesão da Ucrânia à União Europeia e se colocou à disposição para compartilhar a experiência eslovaca no processo de integração ao bloco. "Foi importante ouvir que a Eslováquia apoia a adesão da Ucrânia à União Europeia e está pronta para compartilhar sua experiência de adesão", escreveu.

O presidente ucraniano informou ainda ter convidado o premiê para visitar Kiev e discutido a possibilidade de um encontro presencial em breve.

Mais cedo, Zelensky publicou também que um ataque de drone russo atingiu um ônibus urbano em Kherson, deixando dois mortos e sete feridos. Segundo ele, todos os atingidos eram civis. O presidente ucraniano também relatou novos ataques russos em Kharkiv, Mykolaiv, Dnipro, Odesa, Sumy e Donetsk, incluindo ofensivas contra infraestrutura energética e áreas residenciais

De acordo com Zelensky, a Rússia lançou ao longo da semana cerca de 1,6 mil drones de ataque, quase 1,1 mil bombas aéreas guiadas e três mísseis contra a Ucrânia. O presidente voltou a defender o fortalecimento das sanções contra Moscou e afirmou que o fornecimento de interceptadores para defesa aérea segue "criticamente importante" diante da intensificação dos ataques russos.

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