EXPECTATIVA

Zelensky espera que ''tema central'' da cúpula Trump-Putin seja ''um cessar-fogo imediato''

"Devem ser estabelecidas sanções e reforçá-las se a Rússia não aceitar um cessar-fogo", acrescentou

Presidente da Ucrânia, Volodymyr ZelenskyPresidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky - Foto: Odd Andersen / AFP

O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, disse, nesta quarta-feira (13), que a obtenção de um cessar-fogo "imediato" na Ucrânia deveria ser o "tema central" da reunião prevista para a sexta-feira, no Alasca, entre os presidentes americano, Donald Trump, e russo, Vladimir Putin.

Zelensky também esboçou o desejo de que sejam impostas sanções se a Rússia se negar.

"Esperamos que o tema central da reunião seja um cessar-fogo. Um cessar-fogo imediato", declarou Zelensky, que não participará da reunião entre os chefes de Estado americano e russo.

"Devem ser estabelecidas sanções e reforçá-las se a Rússia não aceitar um cessar-fogo", acrescentou, durante coletiva de imprensa.
 

