A- A+

Mundo Zelensky está "pronto" a deter ataques a infraestrutura russa se Moscou fizer o mesmo Com Trump, "conversamos sobre uma moratória energética", declarou Zelensky

O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, disse, nesta terça-feira (22), ao seu homólogo americano, Donald Trump, que está "pronto" para pôr fim aos ataques contra instalações energéticas russas se Moscou também interromper seus bombardeios na Ucrânia.

Com Trump, "conversamos sobre uma moratória energética", declarou Zelensky durante uma coletiva de imprensa à margem da Assembleia Geral da ONU.

"Não queremos entrar em detalhes, mas estamos preparados para uma moratória (...) desde que eles (os russos) não ataquem nossas infraestruturas energéticas, de aquecimento e de eletricidade, nem nossas reservas de água", explicou.

No entanto, Zelensky afirmou que desconhecia a posição de Moscou e expressou a esperança de que "o lado americano encontre uma maneira... de levá-los a algum tipo de negociação".

Os esforços liderados por Washington para alcançar um acordo que ponha fim às hostilidades, que se prolongam desde que a Rússia invadiu a Ucrânia, em fevereiro de 2022, ficaram estagnados nos últimos meses, à medida que os Estados Unidos voltaram sua atenção para a guerra contra o Irã.

Rússia e Ucrânia realizam há meses intensos ataques de longo alcance contra um número crescente de alvos civis, como fábricas, armazéns e infraestruturas energéticas e portuárias, além de navios no mar Negro.

Trump, que se reuniu com Zelensky nesta terça-feira, afirmou na semana passada que Ucrânia e Rússia haviam concordado em não atacar as instalações energéticas uma da outra, um dia depois de repreender Kiev por bombardear refinarias de petróleo russas.

Mais cedo, Trump afirmou perante a Assembleia Geral da ONU que é possível alcançar em breve um acordo entre Rússia e Ucrânia para pôr fim à invasão de Moscou.

"Estamos trabalhando em estreita colaboração com os líderes de Rússia e Ucrânia e vamos alcançar esse acordo. Isso acontecerá, acredito, mais rapidamente do que as pessoas imaginam. Eles estão fartos", afirmou.

Zelensky, por sua vez, declarou que Washington e Kiev querem que a guerra com a Rússia termine antes do fim do ano.

"Tive uma reunião positiva e produtiva" com o presidente americano em Nova York. "Tanto os Estados Unidos quanto a Ucrânia querem que esta absurda guerra russa termine antes do inverno" no Hemisfério Norte, afirmou Zelensky nas redes sociais.

O presidente ucraniano acrescentou que ambos conversaram sobre "possíveis medidas de desescalada que possam abrir caminho para a diplomacia".

Veja também