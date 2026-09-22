Zelensky está "pronto" a deter ataques a infraestrutura russa se Moscou fizer o mesmo
Com Trump, "conversamos sobre uma moratória energética", declarou Zelensky
O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, disse, nesta terça-feira (22), ao seu homólogo americano, Donald Trump, que está "pronto" para pôr fim aos ataques contra instalações energéticas russas se Moscou também interromper seus bombardeios na Ucrânia.
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Com Trump, "conversamos sobre uma moratória energética", declarou Zelensky durante uma coletiva de imprensa à margem da Assembleia Geral da ONU.
"Não queremos entrar em detalhes, mas estamos preparados para uma moratória (...) desde que eles (os russos) não ataquem nossas infraestruturas energéticas, de aquecimento e de eletricidade, nem nossas reservas de água", explicou.
No entanto, Zelensky afirmou que desconhecia a posição de Moscou e expressou a esperança de que "o lado americano encontre uma maneira... de levá-los a algum tipo de negociação".
Os esforços liderados por Washington para alcançar um acordo que ponha fim às hostilidades, que se prolongam desde que a Rússia invadiu a Ucrânia, em fevereiro de 2022, ficaram estagnados nos últimos meses, à medida que os Estados Unidos voltaram sua atenção para a guerra contra o Irã.
Rússia e Ucrânia realizam há meses intensos ataques de longo alcance contra um número crescente de alvos civis, como fábricas, armazéns e infraestruturas energéticas e portuárias, além de navios no mar Negro.
Trump, que se reuniu com Zelensky nesta terça-feira, afirmou na semana passada que Ucrânia e Rússia haviam concordado em não atacar as instalações energéticas uma da outra, um dia depois de repreender Kiev por bombardear refinarias de petróleo russas.
Mais cedo, Trump afirmou perante a Assembleia Geral da ONU que é possível alcançar em breve um acordo entre Rússia e Ucrânia para pôr fim à invasão de Moscou.
"Estamos trabalhando em estreita colaboração com os líderes de Rússia e Ucrânia e vamos alcançar esse acordo. Isso acontecerá, acredito, mais rapidamente do que as pessoas imaginam. Eles estão fartos", afirmou.
Zelensky, por sua vez, declarou que Washington e Kiev querem que a guerra com a Rússia termine antes do fim do ano.
"Tive uma reunião positiva e produtiva" com o presidente americano em Nova York. "Tanto os Estados Unidos quanto a Ucrânia querem que esta absurda guerra russa termine antes do inverno" no Hemisfério Norte, afirmou Zelensky nas redes sociais.
O presidente ucraniano acrescentou que ambos conversaram sobre "possíveis medidas de desescalada que possam abrir caminho para a diplomacia".