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INTERNACIONAL Zelensky fala em expandir operações de longo alcance, em sinal de escalada contra Rússia Segundo o presidente ucraniano, estão sendo preparadas decisões para atualizar suas abordagens de gestão e o sistema de resposta a desafios

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, afirmou neste sábado, 19, ter aprovado novas operações de longo alcance em resposta a ataques russos. "Estamos nos preparando para expandir nossas capacidades de longo alcance", escreveu Zelenski, em publicação na rede social X. Além disso, ele destacou que ampliar a experiência bem-sucedida das Forças de Defesa ucranianas é uma prioridade para todos os comandantes.

Ainda segundo o presidente, após a mudança na liderança do Comando das Forças Médicas das Forças Armadas da Ucrânia, estão sendo preparadas decisões para atualizar suas abordagens de gestão e o sistema de resposta a desafios.

"A principal prioridade é ampliar, o máximo possível, as práticas bem-sucedidas já utilizadas em brigadas de combate e por serviços eficazes de apoio às brigadas. Ampliar a experiência bem-sucedida das Forças de Defesa é uma prioridade para os comandantes de todos os níveis", afirma Zelensky.

Ele também destacou que o país dispõe de soluções que comprovaram eficácia em operações reais ao abater com sucesso os shaheds (drones de ataque de longo alcance) a jato. "Estamos trabalhando para garantir sua implementação sistemática, a eficácia consistente no abatimento desses alvos e a produção em massa de que necessitamos", escreveu no X.

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