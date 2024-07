Zelensky: não podemos tornar invasão da Rússia em uma situação normal

A- A+

O presidente da Ucrânia, Volodimir Zelensky, afirmou que a invasão da Rússia ao seu país não pode ser considerada "uma situação normal" e precisa ser combatida pelo seu exército, com o apoio de equipamentos e armamentos de aliados da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan).

A entidade prometeu conceder um plano de ajuda à Ucrânia de 40 bilhões de euros nos próximos 12 meses.

"O novo pacote de ajuda da Otan será importante para conter o apetite de Putin para agressão", destacou Zelensky, referindo-se ao presidente da Rússia, Vladimir Putin.



"A Ucrânia não estará na Otan antes do fim da guerra, mas vamos vencê-la."

Segundo Volodimir Zelensky, para a Ucrânia vencer a guerra, é preciso superar limitações que existem hoje e que não permitem a defesa efetiva de seus cidadãos.

"Se uma base militar russa ataca hospital na Ucrânia e mata crianças porque não podemos atacar aquela base?", questionou.

"Se queremos ter Ucrânia no mapa precisamos adotar passos rápidos." Ele fez os comentários ao lado do secretário-geral da Otan, Jens Stoltenberg, em Washington.

