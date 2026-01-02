A- A+

Ucrânia Zelensky nomeia diretor da inteligência como chefe de gabinete da presidência "Tive uma reunião com Kyrylo Budanov e ofereci o cargo de chefe do gabinete do presidente da Ucrânia", anunciou Zelensky nas redes sociais

O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, nomeou nesta sexta-feira (2) o diretor do serviço de inteligência militar, Kyrylo Budanov, como novo chefe de seu gabinete, após a renúncia de seu principal assessor em novembro devido a um caso de corrupção.

Budanov, 39 anos, é conhecido por estar vinculado a uma série de operações complexas e ousadas contra a Rússia desde o início da guerra, em 2022.

"Tive uma reunião com Kyrylo Budanov e ofereci o cargo de chefe do gabinete do presidente da Ucrânia", anunciou Zelensky nas redes sociais.

A nomeação acontece após Zelensky ter anunciado, na quarta-feira, que um acordo mediado pelos Estados Unidos para acabar com o conflito está "90%" pronto.

"A Ucrânia precisa se concentrar mais nas questões de segurança, no desenvolvimento das Forças de Defesa e Segurança da Ucrânia", afirmou o presidente. Zelensky acrescentou que Budanov "tem experiência especializada nestas áreas e a força necessária para obter resultados".

Budanov substituirá Andriy Yermak, que pediu demissão em novembro, depois que sua residência foi alvo de uma operação de busca como parte de uma investigação por corrupção.

Yermak foi o principal aliado de Zelensky, mas também uma figura polêmica em Kiev, onde os seus opositores afirmavam que havia acumulado muito poder ao controlar o acesso ao presidente e afastar as vozes críticas.

Chamado pela imprensa ucraniana de homem "sem sorriso", Budanov, 39 anos, revela pouco sobre suas origens ou sua vida pessoal e mantém um perfil discreto.

Contudo, ele é apontado como o responsável por alguns dos ataques mais ousados dentro da Rússia e em território ucraniano ocupado, incluindo uma explosão na ponte da Crimeia, construída pela Rússia, em 2022.

Considerado uma lenda entre os ucranianos, mas um criminoso procurado na Rússia, o militar terá a partir de agora acesso sem precedentes a Zelensky e estará no comando da presidência, perspectiva que Moscou pode considerar inquietante.

"Vamos continuar fazendo nosso trabalho: derrotar o inimigo, defender a Ucrânia e trabalhar para alcançar uma paz justa", declarou Budanov após aceitar a nomeação.

O conflito, que começou em 2022 com a invasão russa da Ucrânia, é o mais violento em território europeu desde a Segunda Guerra Mundial e provocou dezenas de milhares de mortes.

