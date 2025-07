Zelensky nomeia Yulia Svyrydenko como nova primeira-ministra da Ucrânia

A- A+

Recém-saído de garantir um plano para receber mais armamento dos EUA, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, nomeou uma nova primeira-ministra - a principal negociadora do acordo de seu país para parceria na exploração de minérios com os americanos.



Ao nomear Yulia Svyrydenko, a ex-ministra da economia, para se tornar a nova chefe de governo ucraniana desde a invasão em grande escala da Rússia em 2022, Zelensky elevou nesta quinta-feira, 17, uma política leal que tem experiência em diplomacia com os EUA e outras nações ocidentais.



Svyrydenko, de 39 anos, representou seu país em uma ampla gama de negociações de alto nível com parceiros ocidentais, incluindo questões de defesa, recuperação econômica e reconstrução. Em 2022, ela negociou com outros países para impor sanções à Rússia



O primeiro-ministro cessante, Denys Shmyhal, se tornará ministro da Defesa em um momento em que a Ucrânia busca aumentar a produção doméstica de armas, e enquanto o presidente americano Donald Trump busca encerrar a guerra. Shmyhal, que anunciou sua renúncia como primeiro-ministro na terça-feira, foi o chefe de governo mais longevo na história da Ucrânia, servindo desde março de 2020.

"A guerra não deixa espaço para atrasos", disse Svyrydenko no X após o parlamento votar para aprovar sua promoção. "Devemos agir rápida e decisivamente. Nossas prioridades para os primeiros seis meses são claras: fornecimento confiável para o exército, expansão da produção doméstica de armas e fortalecimento tecnológico de nossas forças de defesa."



Svyrydenko e Shmyhal estão entre um grupo mais amplo de funcionários assumindo novos papéis de liderança enquanto Zelensky busca revitalizar uma nação cansada da guerra. O presidente também nomeou Olga Stefanishyna para se tornar a próxima embaixadora da Ucrânia nos Estados Unidos.



Para os ucranianos, a reformulação do gabinete não é vista como uma grande mudança de direção para Zelensky, que ainda dependerá principalmente dos mesmos funcionários experientes, em vez de introduzir novas faces em sua equipe de liderança.

