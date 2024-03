A- A+

Ucrânia Zelensky "nunca" pediu tropas estrangeiras na Ucrânia, diz Casa Branca Durante uma conferência internacional em 26 de fevereiro no Palácio do Eliseu, Macron causou desconforto entre os outros aliados de Kiev

O presidente da Ucrânia, Volodimir Zelensky, jamais pediu que tropas do Ocidente lutassem contra a invasão russa, disse a Casa Branca nesta terça-feira (5), depois que o presidente francês, Emmanuel Macron, assinalou que não "descartaria" essa ideia.

"O presidente Zelensky não está pedindo por isso [o envio de tropas], ele está pedindo por ferramentas e capacidades. Ele nunca pediu tropas estrangeiras para lutar por seu país", disse aos jornalistas o porta-voz do Conselho Nacional de Segurança, John Kirby. Nesta terça-feira, em visita a Praga, na República Tcheca, Macron pediu aos aliados da Ucrânia que "não sejam covardes" diante de uma Rússia "que se tornou imparável", supostamente assumindo suas declarações polêmicas sobre a possibilidade de enviar tropas ocidentais ao país em guerra. "É ou não é a nossa guerra? Podemos nos desviar, considerar que as coisas podem continuar assim? Não acredito, portanto, é um salto estratégico que solicitei e assumo plenamente", explicou o presidente francês.

Durante uma conferência internacional em 26 de fevereiro no Palácio do Eliseu, Macron causou desconforto entre os outros aliados de Kiev ao indicar que o envio de militares ocidentais à Ucrânia não poderia ser "descartado" no futuro.

