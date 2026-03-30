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AJUDA Zelensky oferece expertise da Ucrânia para ajudar a destravar Ormuz O presidente afirmou ainda que segue aberto a discutir qualquer tipo de cessar-fogo com a Rússia

O presidente da Ucrânia, Volodyfmyr Zelensky, ofereceu as competências ucranianas para desbloquear o estreito de Ormuz. "Os países do Oriente Médio sabem que podem contar na nossa expertise nessa área. Discutimos isso em detalhes", afirmou Zelenski em publicação no X referindo-se a suas recentes visitas ao Oriente Médio.

E enfatizou: "Compartilhamos a experiência sobre nosso corredor do Mar Negro e como ele opera. Eles entendem que nossas Forças Armadas têm sido altamente eficazes no desbloqueio do corredor do Mar Negro."

Para depois registrar: "Quanto a outros aspectos relacionados a Ormuz, na minha opinião, isso está sendo tratado pelos Estados Unidos. Nós, é claro, estamos sempre prontos para ajudar nossos parceiros."

Zelensky afirmou ainda que segue aberto a discutir qualquer tipo de cessar-fogo com a Rússia - um cessar-fogo total, um cessar-fogo energético, um cessar-fogo de segurança alimentar. "Já propusemos tudo isso e continuamos abertos a essa possibilidade. Se os russos estiverem dispostos, que sugiram qualquer prazo - estamos prontos para resolver essa questão", afirmou.

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