MUNDO

Zelensky pede a renúncia dos ministros da Justiça e da Energia por escândalo de corrupção

O presidente ucraniano classificou como inaceitável o esquema de corrupção no setor energético quando os ucranianos enfrentam cortes diários pelos bombardeios russos

Zelensky pede a renúncia dos ministros da Justiça e da Energia por escândalo de corrupção - Foto: Julien de Rosa/AFP

O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky pediu, nesta quarta-feira (12), a renúncia dos seus ministros da Justiça e da Energia no marco de um grande escândalo de corrupção no setor energético do país, invadido pela Rússia em 2022.

"O ministro de Justiça e o ministro de Energia não podem continuar em seus cargos", escreveu o mandatário nas redes socais.

É "absolutamente inaceitável que sigam existindo esquemas [de corrupção] no setor energético" quando os ucranianos enfrentam cortes diários pelos bombardeios russos, acrescentou.

