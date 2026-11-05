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Internacional Zelensky pede ajuda à Espanha e a países latino-americanos para reparar sistema energético ucraniano "Todas as usinas elétricas da Ucrânia sofreram danos, de uma forma ou de outra, em consequência dos ataques", afirmou

O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, pediu nesta quinta-feira (5) ajuda à Espanha e a países latino-americanos para reparar o sistema energético da Ucrânia, danificado durante a invasão iniciada pela Rússia há mais de quatro anos.

Zelensky falou à margem da Cúpula Ibero-Americana, encerrada nesta quinta-feira em Madri.

"Todas as usinas elétricas da Ucrânia sofreram danos, de uma forma ou de outra, em consequência dos ataques", afirmou.

"Precisamos do máximo possível de cooperação internacional para continuar reconstruindo e reparando nosso sistema energético", enfatizou.

Entre os presentes estavam o presidente do governo espanhol, Pedro Sánchez, os presidentes da Guatemala e de Honduras, Bernardo Arévalo e Nasry Asfura, o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, e o presidente do Conselho Europeu, António Costa.

"Sabemos que as empresas da Espanha e da América Latina podem ajudar nisso", prosseguiu Zelensky. "Temos interesse em transformadores do Brasil, do México, da Argentina e da Colômbia; em cabos elétricos do Chile; e em equipamentos elétricos, cabos e geradores da Espanha", afirmou.

"Isso é muito importante. Precisamos de equipamentos compatíveis com nossa rede elétrica e precisamos deles rapidamente. Portanto, por favor, ofereçam seu apoio", ressaltou.

Os repetidos ataques russos contra infraestruturas energéticas da Ucrânia nas últimas semanas despertam o temor de mais um inverno difícil.

Zelensky visitou Madri após viajar a Berlim nesta semana, no âmbito dos esforços liderados pelos Estados Unidos para reativar as negociações de paz, que provocaram preocupação em Kiev quanto ao futuro do apoio americano.

As negociações entre Ucrânia, Rússia e Estados Unidos devem ser retomadas nos Emirados Árabes Unidos nos dias 10 e 11 de novembro, sob mediação americana.

Em uma entrevista anterior à emissora pública alemã ZDF, Zelensky afirmou que a vitória dos democratas nas eleições de meio de mandato nos Estados Unidos deu à Ucrânia "esperança" de receber maior apoio de Washington.

Sánchez reuniu-se nesta quinta-feira, em Madri, com Zelensky, a quem reafirmou o apoio da Espanha à Ucrânia diante da Rússia, segundo informou em comunicado o gabinete do presidente do governo espanhol.

Os dois líderes também analisaram a ajuda de 570 milhões de dólares que a Espanha destinará à Ucrânia em 2026, além de outras contribuições de apoio à infraestrutura e à população ucraniana, acrescentou o comunicado.

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