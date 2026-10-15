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MUNDO Zelensky pede aos Estados Unidos que não fiquem ao lado do "agressor" Tensão aumenta em Washington

O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, pediu nesta quinta-feira (15) aos Estados Unidos que não fiquem ao lado do "agressor" na guerra contra a Rússia, em um contexto de aumento da tensão com Washington.

"Precisamos de HONESTIDADE dos nossos parceiros em relação a esta guerra: é importante que todos nos Estados Unidos fiquem não ao lado do agressor, mas ao lado dos nossos esforços para proteger vidas, acabar com esta guerra e garantir a segurança", escreveu Zelensky nas redes sociais, utilizando letras maiúsculas ao estilo do presidente americano Donald Trump.

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