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MUNDO

Zelensky pede aos Estados Unidos que não fiquem ao lado do "agressor"

Tensão aumenta em Washington

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O presidente da Ucrânia, Volodymyr ZelenskyO presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky - Foto: JOHN THYS / AFP

O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, pediu nesta quinta-feira (15) aos Estados Unidos que não fiquem ao lado do "agressor" na guerra contra a Rússia, em um contexto de aumento da tensão com Washington.

"Precisamos de HONESTIDADE dos nossos parceiros em relação a esta guerra: é importante que todos nos Estados Unidos fiquem não ao lado do agressor, mas ao lado dos nossos esforços para proteger vidas, acabar com esta guerra e garantir a segurança", escreveu Zelensky nas redes sociais, utilizando letras maiúsculas ao estilo do presidente americano Donald Trump.

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