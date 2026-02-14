A- A+

DIPLOMACIA Zelensky pede aos EUA aprovação imediata de garantias de segurança à Ucrânia Apelo foi feito durante a Conferência de Segurança de Munique neste sábado (14)

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, fez um apelo ao presidente norte-americano, Donald Trump, e ao Congresso dos EUA, para que aprovem o quanto antes as garantias de segurança de pós-guerra que Washington negociou com Kiev.

"Temos sólidos acordos prontos para serem assinados com os EUA e com a Europa. Acreditamos que essas garantias de segurança devam vir antes de qualquer acordo para pôr fim à guerra", disse o líder ucraniano, durante participação na Conferência de Segurança de Munique neste sábado, 14.

Zelensky reafirmou que está disposto a convocar eleições imediatamente, como foi sugerido por Trump, caso haja um cessar-fogo no conflito com a Rússia, que se estende desde fevereiro de 2022. "Nos deem dois meses de cessar-fogo e iremos às eleições. É isso", garantiu.



