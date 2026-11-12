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Internacional Zelensky pede atenção da Europa às conversas entre EUA e Rússia sobre segurança Líder ucraniano fez essas declarações enquanto enviados americanos estavam em Moscou para se reunir com o presidente russo, Vladimir Putin

O presidente da Ucrânia, Volodimir Zelensky, advertiu nesta quinta-feira (12), em Dublin, que os líderes europeus devem estar atentos às conversas entre Estados Unidos e Rússia sobre um novo acordo de segurança para o continente.

"Não se trata apenas das garantias de segurança para a Ucrânia. Na realidade, trata-se mais de algum tipo de novo marco de segurança entre a Europa e a Rússia", declarou na reunião da Comunidade Política Europeia (CPE), organizada em Dublin.

O líder ucraniano fez essas declarações enquanto enviados americanos estavam em Moscou para se reunir com o presidente russo, Vladimir Putin, após dois dias de negociações em Abu Dhabi sem avanços rumo ao fim da invasão russa.

Os representantes americanos acionaram alertas na Europa ao levantar a possibilidade de estabelecer um novo marco de segurança para o continente nas negociações, alimentando temores de que Washington possa ficar ao lado da Rússia.

Putin há muito tempo tenta modificar o marco que sustentou por décadas a estabilidade do continente e enfraquecer a aliança militar da Otan.

Antes de iniciar a guerra em 2022, o Kremlin apresentou um ultimato à Otan sobre os acordos de segurança na Europa.

Entre suas exigências, rejeitadas pela organização, estavam a retirada das forças da aliança do Leste Europeu e o compromisso de deixar de aceitar novos membros.

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