Zelensky pede conversas 'justas' que incluam UE, Reino Unido e Turquia

O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, pediu, nesta terça-feira (18), negociações "justas" que incluam a União Europeia (UE), o Reino Unido e a Turquia, após a reunião entre funcionários de alto escalão americanos e russos na Arábia Saudita.

A reunião ocorreu em Riade na ausência de Kiev e dos países europeus, o primeiro encontro desta envergadura desde que Moscou lançou sua ofensiva contra o país vizinho, em 24 de fevereiro de 2022.

"Ucrânia, a Europa em um sentido amplo - isto inclui União Europeia, Turquia e Reino Unido - deveriam participar das negociações e da elaboração das garantias de segurança necessárias com Estados Unidos sobre o destino de nossa parte do mundo", declarou Zelensky em visita à Turquia.

O presidente ucraniano também anunciou que adiou sua viagem à Arábia Saudita, marcada para quarta-feira, após considerar o encontro entre os Estados Unidos e a Rússia em Riade como negociações sobre a invasão russa da Ucrânia "sem a Ucrânia".

"Não fomos convidados para esta reunião Rússia-Estados Unidos, e foi uma surpresa para nós [...] Soubemos disso pela imprensa [...] É por isso que não irei à Arábia Saudita", disse Zelensky, acrescentando que havia concordado com as autoridades do reino em adiar esta viagem até "10 de março".

O presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, disse nesta terça-feira que a Turquia seria uma "anfitriã ideal" para negociações de paz na Ucrânia.

"Nosso país será o anfitrião ideal para as prováveis negociações entre Rússia, Ucrânia e Estados Unidos em um futuro próximo", disse o chefe de Estado turco após a reunião em Ancara com seu colega ucraniano.

O presidente americano, Donald Trump, "lançou uma iniciativa diplomática para acabar com a guerra rapidamente por meio de negociações. Essa abordagem coincide com a política seguida pela Turquia há três anos", disse Erdogan.

