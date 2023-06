Zelensky pede para discursar na assembleia-geral da OEA

A- A+

O presidente da Ucrânia, Volodimir Zelensky, pediu para discursar durante a assembleia-geral da Organização dos Estados Americanos (OEA), que será realizada no fim do mês, em Washington, informou a organização nesta quarta-feira (7).

Em fevereiro, quando se completou um ano da invasão russa à Ucrânia, Zelensky se admitiu a aumentar a lista de países que o apoiam contra Moscou, principalmente na África e América Latina. Quase todos os países latinos condenaram a operação russa, mas relutaram em sancionar Moscou ou enviar armas para a Ucrânia.

Neste contexto, a missão dos observadores permanentes da Ucrânia solicitou por escrito à OEA que Zelensky "possa fazer um discurso ao vivo e apresentar um gravado durante o diálogo com os observadores permanentes na quarta sessão plenária da Assembleia Geral", como fez no ano passado.

"O pedido de um país observador não está sujeito a aprovação", expliquem fontes da OEA, o que equivale a que ele faria uso da palavra durante a 53ª assembleia geral, instância política máxima da organização.

Zelenski falaria às Américas em um momento de tensão com o Brasil. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva deseja que o país atue como mediador entre outros países "neutros", incluindo a China, em uma eventual negociação para pôr fim à guerra, mas diz ter ficado incomodado por não ter se reunido com Zelensky paralelamente à reunião de cúpula do G7 no Japão, no mês passado, supostamente por problemas de agenda.

A Rússia deixou de ser um observador permanente da OEA no ano passado, após ser suspensa pela organização até que "cesse suas hostilidades e retire-se como tropas" da Ucrânia.

