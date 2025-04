Zelensky pede paz justa sem 'recompensas' para Putin

A- A+

O presidente da Ucrânia, Volodimir Zelensky, pediu, nesta terça-feira (29), um final "justo" da guerra com a Rússia sem "recompensas" para seu homólogo russo, Vladimir Putin, e rejeitou mais uma vez os pedidos para que faça concessões territoriais.

Segundo vários meios de comunicação, os Estados Unidos estariam dispostos a aceitar que a Rússia conserve os territórios que controla na frente de batalha assim como a península da Crimeia, anexada em 2014, algo que Zelensky rejeita.

"Todos queremos que essa guerra termine de maneira justa, sem recompensas para Putin, em especial sem territórios", disse Zelensky em uma intervenção por videoconferência em uma cúpula na Polônia.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse no domingo que acredita que Zelensky poderia ceder a Crimeia como parte de um acordo.

A Rússia controla cerca de 20% do território da Ucrânia desde que lançou sua invasão em 2022.

À noite, o presidente ucraniano reiterou seu pedido de um cessar-fogo, que deveria ser o primeiro passo para eventuais negociações.

"[Os russos] devem dar passos claros para terminar a guerra e insistimos em que um cessar-fogo sem condições e completo deve ser o primeiro passo" para isso, assinalou Zelensky em seu discurso vespertino.

Na segunda-feira, Putin ordenou um cessar-fogo surpresa entre 8 e 10 de maio, que coincide com as comemorações na Rússia do fim da Segunda Guerra Mundial. A iniciativa provocou irritação em Kiev, que pediu que Moscou interrompesse as hostilidades imediatamente.

"Agora estão preocupados que seu desfile esteja em risco, e com razão", comentou Zelensky nesta terça pela noite. "Mas eles deveriam estar preocupados por esta guerra ainda estar acontecendo", acrescentou.

