Zelensky propõe 'congelar' front com a Rússia como primeiro passo para negociações
"Chamamos isso de cessar-fogo... congelar e parar", afirmou o presidente ucraniano em entrevista à Fox News
O presidente da Ucrânia, Volodimir Zelensky, propôs, nesta quarta-feira (21), "congelar" a frente de batalha na guerra contra a Rússia como um primeiro passo para iniciar negociações para um cessar-fogo.
"Neste momento, precisamos congelar, e acredito que essa seja a maneira de encerrar esta guerra. Chamamos isso de cessar-fogo... congelar e parar", disse Zelensky em entrevista à Fox News, ao ser questionado se aceitaria um acordo de paz que mantivesse a frente de batalha nas linhas atuais após a invasão russa.
Zelensky fez essas declarações enquanto o enviado americano Steve Witkoff se reunia, na Rússia, com o presidente Vladimir Putin para conversar sobre a guerra na Ucrânia.
Quando Witkoff aterrissou em São Petersburgo, a Rússia anunciou que logo começaria a enviar carregamentos de diesel para os Estados Unidos, em virtude de um acordo com o presidente Donald Trump, e que havia libertado um cidadão americano detido por Moscou desde o início da guerra.
Zelensky insistiu que qualquer negociação de paz deve incluir a Ucrânia.
"Sempre disse que estamos abertos a negociar em qualquer formato, sobre qualquer tema. Mas não falem sobre nós sem a nossa presença, por favor", enfatizou.
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O líder ucraniano também ressaltou que qualquer acordo de paz deve incluir garantias de segurança por parte de parceiros como os Estados Unidos e aliados europeus.
Isso permitiria aos ucranianos não ter "medo (...) de que a ocupação retorne, de que a agressão retorne, de que os assassinatos retornem", pontuou.
Zelensky também mencionou os sistemas de comunicação operados pela empresa americana SpaceX: o Starshield, crucial para as comunicações no campo de batalha, e o Starlink, o sistema de satélites civis.
Os serviços do Starlink e do Starshield "continuam limitados", disse ele, depois que Kiev acusou, dias atrás, Washington de reduzir deliberadamente as velocidades do Starshield.
"Mas o secretário (de Estado americano, Marco Rubio) me disse que trabalhará com sua equipe para resolver a situação", acrescentou Zelensky.
O The Wall Street Journal informou, na terça-feira, que o proprietário da SpaceX, Elon Musk, havia ordenado a redução dos serviços do Starshield.
O magnata da tecnologia afirmou anteriormente que qualquer limitação no sistema teria partido de Trump, uma acusação que o presidente americano negou.