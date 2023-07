A- A+

GUERRA NA UCRÂNIA Zelensky propõe encontro com líderes latino-americanos no Brasil e pede ajuda "concreta" de Lula Em entrevista exclusiva à GloboNews, Zelensky enumerou formas que o governante brasileiro poderia contribuir com Kiev

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, afirmou que espera o apoio "concreto" do presidente brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva, ao país, que trava uma longa e sangrenta guerra contra a Rússia.



Em entrevista exclusiva à GloboNews, Zelensky enumerou formas que o governante brasileiro poderia contribuir com Kiev, incluindo a possível realização de um encontro entre ele e líderes da América Latina no Brasil.

— Preciso de coisas concretas. Primeiro, que ele reúna a América Latina e nos dê oportunidade de fazer uma reunião e conversar. É apoio político. Segundo, há crime de agressão contra nossa soberania e integridade territorial. Sei que Lula e a sociedade brasileira apoiam a soberania e a integridade territorial da Ucrânia, e precisamos desse apoio. — disse Zelensky.

Ainda sobre o apoio, o líder ucraniano disse esperar que o Brasil também possa contribuir para uma solução do Acordo de Grãos no Mar Negro, do qual a Rússia se retirou recentemente, e o envio de ajuda humanitária "séria", citando a desminagem de áreas civis do país, anteriormente ocupadas pela Rússia. O presidente, contudo, disse não esperar apoio militar.

— Não pretendo pedir a Lula que me dê armas. Por que faria isso? Sei que ele não vai me dar — disse.



Zelensky também disse que aceitaria um convite do presidente brasileiro para vir ao Brasil, mas sugeriu que Lula atue como um líder regional, propondo que o presidente brasileiro reunisse lideranças para ouvir a mensagem da Ucrânia.

— A América Latina é muito importante para mim, especialmente o Brasil — e outros países também. Eu queria, sim [ir ao Brasil]. Se eu receber o convite, eu vou. E se Lula ainda me ajudar, pois é longe para mim e não temos tempo, se ele conseguir reunir os outros líderes da América Latina, podemos todos nos reunir no Brasil, ou em qualquer outro lugar. Isso também vai ajudar muito o mundo todo, para que a paz chegue. E a Ucrânia será ouvida e apoiada pelo continente — afirmou Zelensky.

Veja também

RECIFE Motorista é socorrido após capotar carro na avenida Dois Rios, no Ibura