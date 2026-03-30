Guerra Rússia e Ucrânia
Zelensky propõe que Rússia e Ucrânia interrompam ataques contra instalações de energia
"Se a Rússia estiver disposta a parar de atacar as instalações de energia ucranianas, nós não responderemos contra o seu setor energético"
O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, anunciou nesta segunda-feira que a Rússia e a Ucrânia interrompam os ataques contra instalações de energia, para enfrentar a crise do petróleo provocada pela guerra no Oriente Médio.
“Se a Rússia estiver disposta a parar de atacar as instalações de energia ucranianas, nós não responderemos contra o seu setor energético”, afirmou Zelensky.
O presidente ucraniano fez a declaração depois que Kiev recebeu, segundo ele, “sinais dos aliados” que o instavam a “reduzir” os ataques contra o “setor petrolífero” russo.