A- A+

Guerra Zelensky: questão fundamental é entender a disposição da Rússia em finalizar a guerra Equipe dapresidencia ucraniana esteve reunida nesta mesma data com Steve Witkoff e Jared Kushner nos Estados Unidos.

O presidente da Ucrânia, Volodimir Zelensky, afirmou neste sábado, 21, em sua rede social que sua equipe esteve reunida nesta mesma data com Steve Witkoff e Jared Kushner nos Estados Unidos.

"Isso é importante para o mundo todo: a diplomacia continua e estamos trabalhando para pôr fim à guerra da Rússia contra a Ucrânia. Ninguém quer essa guerra", escreveu em sua conta no X.

As discussões continuam no domingo e um relatório mais detalhado será divulgado em breve.



Na publicação, Zelensky reforça que a questão fundamental é entender o quão disposta está a Rússia para "avançar rumo a um fim real da guerra - de forma honesta e digna - especialmente agora, quando as tensões geopolíticas aumentaram devido à situação em torno do Irã".

Veja também