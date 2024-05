Zelensky reitera rechaço a trégua durante Jogos Olímpicos

A- A+

O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, negou nesta quinta-feira (17), em entrevista à AFP, o apelo do presidente francês, Emmanuel Macron, por uma trégua durante os Jogos Olímpicos de Paris, afirmando que isso contribuiria apenas para a Rússia mover seus equipamentos e tropas.

"Diga-me, quem pode garantir que a Rússia não usará esse tempo para trazer suas forças para o nosso território?", questionou Zelensky. "Somos contra qualquer trégua que jogue em favor do inimigo."

"Se isto é uma trégua, uma trégua olímpica pela duração dos Jogos Olímpicos, uma trégua no terreno, eles terão uma vantagem", disse Zelensky, explicando que havia "risco de eles trazerem equipamento pesado para o nosso território e ninguém será capaz de detê-los".

Mais cedo nesta sexta-feira, o presidente russo Vladimir Putin também sugeriu que Moscou não apoiaria a ideia de uma trégua durante os Jogos Olímpicos de Paris.

Perguntado durante uma visita à China se apoiaria a sugestão de Macron, Putin disse: "Eu acho que estes princípios olímpicos, inclusive de uma 'trégua olímpica' são muito corretos."

Mas, acrescentou que "hoje as autoridades esportivas internacionais estão, elas mesmas, desobedecendo os princípios da carta olímpica", acusando as entidades esportivas de "não permitirem que nossos atletas participem dos Jogos com nosso estandarte, nossa bandeira, nossa música, nosso hino".

"Eles estão cometendo violações contra nós e pedem nosso compromisso. Queridos amigos: não iremos longe desse jeito. Ninguém nunca chegou a um acordo dessa forma", disse Putin.

