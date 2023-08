Zelensky relata combates violentos, mas diz que suas tropas estão vencendo os russos

O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, afirmou nesta quinta-feira (3) que a contra-ofensiva de suas tropas enfrenta forte resistência, mas está se "impondo" diante dos "ocupantes" russos.

"Os ocupantes tentam frear nossos meninos com todas as suas forças. Os combates são muito violentos", mas "pouco importa o que o inimigo faça, o Exército ucraniano está se impondo", declarou.

A Ucrânia lançou uma contra-ofensiva em junho para tentar recuperar territórios perdidos no leste do país desde o início da invasão russa em fevereiro de 2022, embora seu progresso seja modesto até o momento.

