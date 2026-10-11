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Mundo Zelensky responde Trump e diz que corresponde aos ucranianos escolher governante Donald Trump propôs uma mudança de líder na Ucrânia

O presidente da Ucrânia, Volodimir Zelensky, disse neste domingo (11) em entrevista ao canal ABC News que são os ucranianos que devem escolher seu governante, um dia após seu homólogo americano, Donald Trump, pedir uma mudança de líder no país.

"Antes de mais nada, com todo respeito ao presidente Trump, cabe à nossa sociedade, ao nosso povo, escolher um ou outro líder", afirmou Zelensky. Ele reiterou o apelo por um cessar-fogo com a Rússia de "60 dias", o que permitiria, segundo ele, organizar eleições.

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