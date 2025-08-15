A- A+

GUERRA Zelensky: Rússia segue atacando Ucrânia mesmo em dia de negociações entre Trump e Putin "A Ucrânia está pronta para trabalhar da forma mais produtiva possível para encerrar a guerra, e contamos com uma posição firme por parte dos Estados Unidos", escreveu o presidente ucraniano no X

No dia em que ocorrem as negociações entre os presidentes dos EUA, Donald Trump, e da Rússia, Vladimir Putin, para um cessar-fogo na guerra da Ucrânia, o líder ucraniano, Volodymyr Zelensky, afirmou que "os russos também estão matando. E isso diz muito".

Em série de publicações no X, Zelensky declarou que discutiu com americanos e europeus "o que realmente pode funcionar" para acabar com o conflito. "A Ucrânia está pronta para trabalhar da forma mais produtiva possível para encerrar a guerra, e contamos com uma posição firme por parte dos Estados Unidos. Os russos levam em conta a força americana. Não se enganem: força", escreveu.

O ucraniano ressaltou que recebeu nesta sexta-feira, 15, relatórios da inteligência do país sobre o que Putin está levando à mesa de negociações com Trump e sobre os mais recentes ataques russos contra a Ucrânia. "É necessária uma reunião de líderes, pelo menos Ucrânia, Estados Unidos e o lado russo. É exatamente nesse formato que decisões eficazes são possíveis. São necessárias garantias de segurança. É necessária uma paz duradoura."

Zelensky pontuou ainda que segue em contato sobre o tema com aliados na Europa e que está se "preparando para as próximas discussões" com os líderes europeus.

Veja também