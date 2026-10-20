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Internacional Zelensky se reúne com emissários dos EUA após acusar Washington de atrasar a entrega de mísseis Relações entre a capital americana e Kiev se deterioraram nas últimas semanas

O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, aguarda nesta terça-feira (20), em Oslo, a chegada de representantes dos Estados Unidos, após acusar o governo de Donald Trump de atrasar, de propósito, a entrega de mísseis interceptadores indispensáveis para repelir os ataques russos.

O primeiro-ministro da Noruega, Jonas Gahr Støre, informou que Oslo sediará as conversas entre Zelensky e os emissários americanos Steve Witkoff e Jared Kushner, este último de forma remota. O presidente da Finlândia, Alexander Stubb, também participará.

Segundo Jonas Gahr Støre, o objetivo da reunião "é colocar os esforços diplomáticos nos trilhos, de uma maneira mais construtiva".

As relações entre Kiev e Washington se deterioraram nas últimas semanas.

No início do mês, o presidente Donald Trump assinou um acordo com seu homólogo russo, Vladimir Putin, para o fornecimento de diesel ao mercado americano, visando aliviar o preço do combustível — uma questão delicada diante das eleições de meio de mandato de 3 de novembro nos Estados Unidos. A decisão irritou Kiev, que a interpreta como uma forma de recompensar o invasor.

Somam-se a isso, nos últimos dias, as acusações ucranianas de que os Estados Unidos estariam restringindo o fornecimento de recursos tecnológicos essenciais no campo de batalha, justamente em um momento de intensificação da campanha militar russa.

Na semana passada, Zelensky denunciou limitações no sistema de satélites Starshield, desenvolvido pela SpaceX, empresa de Elon Musk, e utilizado pelo exército ucraniano para coordenar sua defesa antiaérea.

Nesta segunda-feira, ele também afirmou que a Ucrânia não recebeu alertas antecipados sobre os últimos ataques russos com mísseis contra instalações de energia na capital.

O secretário de Estado americano, Marco Rubio, com quem Zelensky conversou nesta terça-feira, rebateu tais acusações e afirmou que "nada está sendo negado à Ucrânia de forma deliberada". Ele sugeriu, de maneira velada, que se trata de uma questão de gestão de estoques.

"Trata-se, simplesmente, de um equilíbrio entre nossas obrigações para com outros parceiros e nossas próprias (...) necessidades relacionadas às nossas instalações", disse Rubio.

Além disso, enfatizou que Trump está "frustrado" com as declarações de Zelensky. "Ele não gosta de ser culpado por coisas que não são verdadeiras, como a alegação de que, de alguma forma, ele teria ordenado a interrupção do fornecimento de informações de inteligência. Isso não é verdade".

Em sua conversa nesta terça-feira (20), Zelensky afirmou ter transmitido a Marco Rubio que os interceptadores de mísseis balísticos "são necessários para proteger vidas".

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