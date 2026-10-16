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Internacional Zelensky sorri ao ser perguntado se Trump o usa como bode expiatório Cauteloso, o líder ucraniano, questionado insistentemente sobre sua relação difícil com o mandatário republicano, evitou críticas diretas

O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, sorriu e permaneceu em silêncio nesta sexta-feira (16) ao ser questionado se seu homólogo americano, Donald Trump, o usa como bode expiatório para os problemas nos Estados Unidos.

"Esta é a minha resposta", afirmou em Bruxelas, com um sorriso, quando um jornalista perguntou se ele poderia estar sendo usado como bode expiatório devido às dificuldades que Trump enfrenta antes das eleições de meio de mandato em novembro.

Cauteloso, o líder ucraniano, questionado insistentemente sobre sua relação difícil com o mandatário republicano, evitou críticas diretas.

Não escondeu, no entanto, seu desconforto ao ser perguntado sobre as últimas declarações de Donald Trump.

"É mais difícil trabalhar com Zelensky do que com Putin", afirmou Trump, que pediu em várias ocasiões a renúncia de Zelensky e não esconde sua admiração pelo presidente russo.

Na quinta-feira (15), a Ucrânia foi atacada por mil drones, afirmou Zelensky.

"Mil! Mas o lado americano afirma que é difícil falar com Zelensky e que é menos difícil lidar com Putin. Fala sério, por favor", comentou diante dos jornalistas.

"Agradeço a todos vocês que tentam manter a unidade entre a Europa e os Estados Unidos", declarou também durante a cúpula dos líderes dos 27 Estados-membros da União Europeia, da qual participou como convidado na manhã desta sexta-feira.

Vladimir "Putin ouvirá os Estados Unidos se eles realmente exercerem pressão sobre ele e deixarem algo muito claro: ou ele escolhe a paz, ou deixa de receber dinheiro para a sua guerra", ressaltou Zelensky, segundo seu discurso publicado no X.

We warned that if sanctions are eased anywhere in Europe, others will quickly – we see it – take advantage of it. And now we can see how cash will start flowing back into Russia through the “Diesel Deal.” This “Diesel Deal” will never be enough to offset the impact of the Strait of Hormuz on global markets. But it will put more money straight into Putin’s pocket to fund this war. We need a strong 22nd EU sanctions package. And please, we need real sanctions against every company and every person involved in making Russian ballistic missiles, advanced communications systems and drones – and those involved in Russia’s financial system. From an address to the participants of the European Council meeting. (3/5) — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 16, 2026

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