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Internacional

Zelensky sorri ao ser perguntado se Trump o usa como bode expiatório

Cauteloso, o líder ucraniano, questionado insistentemente sobre sua relação difícil com o mandatário republicano, evitou críticas diretas

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O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, caminha para discursar em uma coletiva de imprensa como parte da cúpula da União Europeia na sede da UE em Bruxelas, em 16 de outubro de 2026O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, caminha para discursar em uma coletiva de imprensa como parte da cúpula da União Europeia na sede da UE em Bruxelas, em 16 de outubro de 2026 - Foto: Ludovic Marin/AFP

O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, sorriu e permaneceu em silêncio nesta sexta-feira (16) ao ser questionado se seu homólogo americano, Donald Trump, o usa como bode expiatório para os problemas nos Estados Unidos.

"Esta é a minha resposta", afirmou em Bruxelas, com um sorriso, quando um jornalista perguntou se ele poderia estar sendo usado como bode expiatório devido às dificuldades que Trump enfrenta antes das eleições de meio de mandato em novembro.

Cauteloso, o líder ucraniano, questionado insistentemente sobre sua relação difícil com o mandatário republicano, evitou críticas diretas.

Não escondeu, no entanto, seu desconforto ao ser perguntado sobre as últimas declarações de Donald Trump.

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"É mais difícil trabalhar com Zelensky do que com Putin", afirmou Trump, que pediu em várias ocasiões a renúncia de Zelensky e não esconde sua admiração pelo presidente russo.

Na quinta-feira (15), a Ucrânia foi atacada por mil drones, afirmou Zelensky.

"Mil! Mas o lado americano afirma que é difícil falar com Zelensky e que é menos difícil lidar com Putin. Fala sério, por favor", comentou diante dos jornalistas.

"Agradeço a todos vocês que tentam manter a unidade entre a Europa e os Estados Unidos", declarou também durante a cúpula dos líderes dos 27 Estados-membros da União Europeia, da qual participou como convidado na manhã desta sexta-feira.

Vladimir "Putin ouvirá os Estados Unidos se eles realmente exercerem pressão sobre ele e deixarem algo muito claro: ou ele escolhe a paz, ou deixa de receber dinheiro para a sua guerra", ressaltou Zelensky, segundo seu discurso publicado no X.

 

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