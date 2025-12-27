A- A+

Ucrânia Zelensky: trabalhamos com os EUA em um "roteiro de prosperidade" para a Ucrânia O chefe de Estado estimou que a reconstrução do país deve custar entre 700 e 800 bilhões, mas não especificou a moeda

O presidente da Ucrânia, Volodimir Zelensky, afirmou, em postagem no X, que trabalha junto com os Estados Unidos em um "roteiro para a prosperidade da Ucrânia". Segundo ele, a iniciativa se estende até 2040 e abrange acordos de investimento



Segundo Zelensky, as principais diretrizes são: expectativa de vida, retorno de refugiados, PIB per capita, criação de empregos e garantias de segurança. Em uma segunda etapa, o programa também visa o acesso aos mercados e a adesão à União Europeia.

O chefe de Estado estimou que a reconstrução do país deve custar entre 700 e 800 bilhões, mas não especificou a moeda.

Zelensky ressaltou a importância de ter uma "visão compartilhada com os Estados Unidos" sobre os fundos que serão criados. Haverá o Fundo de Construção da Ucrânia, que será a plataforma soberana de investimento da Ucrânia, o Fundo de Desenvolvimento e um Fundo para o Crescimento.

Segundo o líder ucraniano, há planos ainda para desenvolver o Fundo de Investimento para a Reconstrução EUA-Ucrânia.



Os grupos de negociadores também discutem um Fundo de Capital Humano e outro de apoio ao retorno financeiro.

