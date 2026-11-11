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Conflito Zelensky vê uma oportunidade para avançar nas conversas de paz antes de 2027 Ele acrescentou que espera que os funcionários americanos retornem de seu encontro com o presidente russo, Vladimir Putin, com propostas concretas

O presidente da Ucrânia, Volodimir Zelensky, afirmou nesta quarta-feira (11) que pode haver uma "janela de oportunidade" para alcançar um avanço nas negociações com a Rússia antes de 2027.

"Hoje, realmente existe essa oportunidade, essa janela de oportunidade, em que todos os participantes atualmente envolvidos no processo de negociação desejam sinceramente alcançar um resultado antes de 2027", disse Zelensky ao chegar à Irlanda, onde tem previsão de se reunir com representantes dos Estados Unidos após o retorno deles de Moscou.

Ele acrescentou que espera que os funcionários americanos retornem de seu encontro com o presidente russo, Vladimir Putin, com propostas concretas.

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