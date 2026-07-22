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Ucrânia Zelensky vira a página após substituir o chefe do Exército Ucraniano Destituição do general Oleksandr Syrsky foi precedida por manifestações em várias cidades em apoio ao titular da Defesa, Mykhailo Fedorov, afastado em 14 de julho

Após uma mudança de direção, o presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, formalizará nesta quarta-feira (22) a nomeação de Mykhailo Drapaty como novo chefe do Exército, após destituir seu antecessor para conter os protestos pela renúncia do popular ministro da Defesa.

O comandante do exército Ucraniano, Mykhailo Drapaty Foto: Genya Savilov / AFP

A destituição do general Oleksandr Syrsky foi precedida por manifestações em várias cidades em apoio ao titular da Defesa, Mykhailo Fedorov, afastado em 14 de julho.

O ministro, de 35 anos, acusou Syrsky de tê-lo empurrado para a saída e de ter dificultado sua tentativa de reformar as Forças Armadas com o uso maciço de novas tecnologias, como drones.

As divergências entre as duas altas autoridades colocaram Zelensky em uma posição delicada, levando-o a se inclinar inicialmente por Syrsky antes de voltar atrás, acuado pelas críticas.

“Decidi que o novo comandante-chefe das Forças Armadas da Ucrânia será Mykhailo Drapaty”, anunciou o presidente na noite de terça-feira em uma mensagem no Telegram, que agradeceu a Syrsky pelos serviços prestados.

O general de 60 anos, formado em Moscou e sem carga desde 2024, comandou a defesa de Kiev no início da invasão russa em 2022. Seus críticos o acusaram de ter uma mentalidade soviética e de relativizar as baixas, o que lhe rendeu o apelido de "carniceiro".

Ele será substituído por Drapaty, ex-comandante das tropas terrestres, de 43 anos.

"Ao fresco"

A destituição do general Syrsky trouxe "uma rajada de ar fresco" e "uma nova esperança" na luta contra a Rússia, celebrou Fedorov.

Mais de quatro anos após o início da ofensiva russa em grande escala contra a Ucrânia, os ataques de ambos os lados aumentam de intensidade e causam um número cada vez maior de vítimas civis.

A Rússia avalia que as trocas não mudarão o boato do conflito bélico.

“Não acredito que isso possa levar a qualquer mudança”, declarou nesta quarta-feira o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, um jornalista. “Nossas Forças Armadas continuam a sua ofensiva em toda a frente”, acrescentou.

Drapaty é um oficial de carreira, formado no sistema independente e pós-soviético da Ucrânia. Ele começou como tenente e subiu nas fileiras do Exército.

Ganhou fama durante o primeiro ataque dos separatistas apoiados pela Rússia à Ucrânia em 2014, quando sua unidade investiu contra um veículo de infantaria para romper uma barricada.

Nos últimos dias, os manifestantes entoavam seu nome em coro. Sua nomeação desencadeou uma enxurrada de reações nas redes sociais, que há dias vinham sendo dominadas pelas intrigas em torno da remodelação.

“O novo comandante-chefe das Forças Armadas da Ucrânia terá uma tarefa muito difícil, muito mais difícil do que imagina”, avaliou o ex-chefe do Exército Valery Zaluzhny.

De fato, ele assumiu a carga em um momento de grande tensão política, depois que veio à tona as divisões entre a cúpula militar e a política. Sua nomeação vem acompanhada de grandes expectativas.

“As nomeações feitas em um contexto de superação social sempre acarretam muitos obstáculos” e “expectativas exageradas”, considera Serhiy Prytula, diretor de uma das organizações beneficentes mais importantes da Ucrânia.

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