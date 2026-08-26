Zelensky visita tropas no sudeste da Ucrânia
No início deste mês, o país informou ter tomado 26 aldeias da Rússia em uma área que abrange três regiões do leste e do sul
O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, anunciou nesta quarta-feira (26) que visitou tropas na linha de frente no sudeste do país, onde Kiev afirma ter obtido avanços contra as forças russas.
Durante a visita, Zelensky entregou medalhas aos soldados.
No início deste mês, a Ucrânia informou ter tomado 26 aldeias da Rússia em uma área que abrange três regiões do leste e do sul. A AFP não conseguiu verificar essa alegação de forma independente.
"Hoje, juntamente com o comandante-em-chefe das Forças Armadas da Ucrânia, Mykhailo Drapati, estamos trabalhando na linha de frente no setor de Oleksandrivsk", disse Zelensky nas redes sociais.
O presidente também se reuniu com comandantes para discutir questões como o fornecimento de drones e artilharia, assim como "questões relacionadas a ausências sem permissão, além do treinamento e motivação" das tropas.
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Após quatro anos e meio de uma guerra extenuante contra a Rússia, o Exército ucraniano, com menos tropas e menos armamento, enfrenta deserções em massa e problemas de recrutamento.
A Ucrânia conseguiu estabilizar a frente de batalha este ano por meio do uso massivo de drones, o que praticamente impossibilita movimentos rápidos de tropas.
A Rússia ocupa cerca de um quinto do território ucraniano, incluindo a península da Crimeia, anexada por Moscou em 2014, e áreas no leste da região do Donbass, que separatistas apoiados por Moscou haviam tomado antes da invasão russa à ex-república soviética em fevereiro de 2022.
A maior parte dos avanços russos ocorreu nas primeiras semanas da invasão, e as conquistas territoriais subsequentes tiveram um alto custo em vidas.