SÃO JOÃO 2025 Zezé di Camargo e Luciano, Leonardo, Mateus Santos e Juarez embalam São João de Caruaru Nomes se apresentaram na noite de domingo (22), no Pátio de Eventos, principal polo da festa na Capital do Forró

O Pátio de Eventos Luiz Lua Gonzaga ficou lotado na noite de domingo (22) para uma noite de muito romantismo e emoção com clássicos do sertanejo raiz.

A multidão animada contou com a presença de caravanas de diversas regiões do país para os shows de Zezé di Camargo e Luciano, Leonardo, Mateus Santos e Juarez.

A abertura da noite ficou com o caruaruense Mateus Santos, que encantou o público com um repertório que uniu forró estilizado e sertanejo.

Na sequência, Leonardo trouxe uma enxurrada de sucessos do sertanejo romântico, transformando o Pátio em um grande coral.

"Jamais esquecerei de Caruaru e dessa festa, que é uma das maiores da América Latina. Fico muito feliz de estar aqui, de receber esse acolhimento, esse amor, esse carinho. Cantar em Caruaru é o mesmo que ser convocado pra Seleção Brasileira. É um momento muito especial", declarou Leonardo.

Depois foi a vez do primeiro show solo do cantor Juarez no palco do São João de Caruaru. Ele, que já fez 12 apresentações como integrantes de outras bandas, celebrou a nova fase de sua carreira.

"Já estive no São João de Caruaru 12 vezes, mas carreira solo dá um friozinho na barriga. É minha cara, meu projeto, a minha forma de fazer. É como se fosse uma estreia", afirmou.

O fechameneto da programação ficou por conta dos icônicos Zezé di Camargo & Luciano. A dupla levou o romantismo de seus clássicos ao palco do Maior São João do Mundo.

"Nós estivemos em Caruaru várias vezes, cantamos aqui de todo jeito. Mas é sempre uma emoção muito grande estar no Maior São João do Mundo. Vocês podem ter certeza, pra gente é um privilégio estar aqui", declararam.

A programação tem continuidade nesta segunda-feira (23), Véspera de São João, com shows de Priscila Senna, Mari Fernandez, Daniel e Felipe Amorim.

