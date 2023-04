A- A+

África Zimbábue promete investigar acusações de corrupção de "máfia do ouro" Os dois primeiros episódios foram divulgados em março e causaram polêmica no país

O governo do Zimbábue prometeu, nesta terça-feira (4), que vai investigar as acusações de fraude e corrupção após revelações de uma produção jornalística sobre tráfico de ouro e lavagem de dinheiro.

A "Gold Mafia" (Máfia do Ouro) é uma série documental em quatro episódios da emissora estatal catari Al Jazeera que acusa membros do governo do país africano de estarem envolvidos em um complexo esquema de lavagem de dinheiro utilizando as exportações de ouro.

Os dois primeiros episódios foram divulgados em março e causaram polêmica no país, sobretudo considerando as próximas eleições, que devem acontecer em agosto. As outras duas partes estão previstas para irem ao ar ainda este mês.

"O governo leva a sério as acusações feitas neste documentário e ordenou que os órgãos competentes investiguem", disse a ministra da Informação, Monica Mutsvangwa, em coletiva de imprensa.

"Qualquer pessoa envolvida em atos de corrupção, fraude ou qualquer forma de crime enfrenta todo o peso da lei", acrescentou.

A série documental mostra traficantes — licenciados pelas autoridades — se oferecendo para lavar dinheiro usando exportações de ouro a repórteres que se passam por criminosos estrangeiros.

O Zimbábue, país ao sul da África, possui grandes reservas de ouro e esse metal representou um terço das exportações em maio do ano passado, segundo dados oficiais.

