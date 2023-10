Zíper de roupas contém substância que pode causar câncer, diz empresa

A- A+

Um dos principais fornecedores globais de zíperes, a YKK descobriu que há PFAS (substâncias per e polifluoroalquil) nas tintas usadas em alguns de seus produtos. Pertencentes a um grupo de produtos químicos usados para revestimentos resistentes ao calor, óleo, água e manchas, há suspeitas de que a substância pode estar relacionada ao câncer, problemas no fígado e na tireoide.

Com difícil absorção no meio ambiente, os PFAS podem contaminar solos e água potável, segundo o Centro de Controle de Prevenção de Doenças dos Estados Unidos (CDC). A YKK alertou seus clientes sobre a presença da substância em alguns zíperes à prova d’água no primeiro semestre, mas a descoberta só se tornou pública agora.

A companhia, que fornece zíperes para grandes marcas de roupa, passou meses tentando eliminar os produtos químicos. Segundo Chris Gleeson, vice-presidente do grupo de marketing global da YKK, “a tinta contendo PFAS veio de vários fornecedores”. A empresa justificou que passou a encontrar a substância em compras realizadas a partir de setembro.

As empresas que usam produtos da YKK se viram no meio de uma polêmica. A marca sueca de roupas e equipamentos Fjällräven, por exemplo, disse em fevereiro que pretendia eliminar o uso intencional de PFAS em todos os produtos até o final deste ano. No entanto, é “tarde demais” para a marca incorporar os novos zíperes em sua coleção de primavera e verão de 2024 (outono e inverno de 2024 no Brasil).

Não está claro quantas marcas foram afetadas pelos produtos da YKK contendo PFAS. A empresa não divulgou sua lista de clientes e várias marcas de roupas para atividades ao ar livre usam zíperes da YKK, segundo busca recente feita pela Bloomberg Green em lojas físicas e online. As marcas se recusaram a dizer se foram afetadas ou não responderam aos pedidos de comentários.

