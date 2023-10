Zolpidem: o que é, para que serve, como tomar

A- A+

O hemitartarato de zolpidem é um remédio usado para o tratamento de distúrbios do sono, indicado para pessoas que têm dificuldade para dormir ou para permanecer dormindo. Ele pode ser encontrado em versões em comprimidos para uso oral e sublingual.

Riscos do zolpidem

No Brasil, o uso do remédio para insônia zolpidem tem causado uma série de relatos sobre experiências após a ingestão do medicamento. De esquecer como se fala português a dirigir dormindo, os relatos são compartilhados nas redes sociais. Por um lado, especialistas afirmam que o medicamento por si só não é um problema, contudo, o uso inadequado, o quadro de dependência e a busca pelos comprimidos para fins recreativos oferecem uma série de riscos graves.

Para que serve o zolpidem?

O medicamento é destinado ao tratamento da insônia (dificuldade para dormir) que pode ser ocasional (eventual), transitória (passageira) ou crônica (que dura há muito tempo).

Qual o efeito que o zolpidem faz?

Por se tratar de um hipnótico não-benzodiazepínico do grupo das imidazopiridinas, o zolpidem age no Sistema Nervoso Central e possui propriedades sedativas, relaxantes e ansiolíticas.

Em quanto tempo o zolpidem faz dormir?

O medicamento começa a fazer efeito cerca de 15 a 30 minutos após a ingestão. Devido à sua rápida ação, é recomendado que se tome o remédio ao se deitar para dormir.

Quais os efeitos colaterais do zolpidem?

Por ter se popularizado no mercado brasileiro, os efeitos colaterais do remédio também se tornaram conhecidos, como a amnésia, a agitação e os pesadelos e o sonambulismo. Segundo um estudo publicado no periódico European Neuropsychopharmacology, a consequência acomete cerca de 5,1% dos pacientes, mas especialistas alertam que entre aqueles que fazem o uso incorreto, como ingerir fora da cama ou além do período recomendado, de no máximo quatro semanas, a probabilidade é bem maior.

Outras reações adversas comuns relacionadas ao zolpidem são:

Alucinações

Depressão

Sonolência

Dor de cabeça

Tontura

Distúrbios cognitivos (tais como amnésia anterógrada)

Diarreia

Náusea

Vômito

Dor abdominal

Fadiga

Dor nas costas

Infecção do trato respiratório superior

Infecção do trato respiratório inferior

Quem não pode tomar o zolpidem?

Esse medicamento não deve ser utilizado em casos de pacientes que sejam alérgicos ao seu princípio ativo ou a qualquer outro componente da sua fórmula. Também não deve ser consumido em casos de pessoas:

com insuficiência respiratória severa e/ou aguda;

que já apresentaram comportamento complexo de sono após a ingestão do medicamento;

que são crianças;

com insuficiência do fígado severa;

que já apresentaram sonambulismo ou outros comportamentos incomuns do sono (como dormir enquanto dirige, se alimenta ou realiza alguma outra atividade comum do dia a dia).

É possível comprar o zolpidem sem receita?

Não, mas o fácil acesso ao zolpidem é alvo de críticas por especialistas. Os medicamentos à base do fármaco com menos de 10 mg podem ser prescritos com a receita de controle especial, uma forma mais branda.

O zolpidem é vendido em quantas formulações?

O zolpidem é vendido em formulações que vão de 5 mg a 12,5 mg, sendo a de 10 mg a mais comum. Essa categoria de prescrição é como a receita simples branca, com a mudança apenas de que sejam emitidas duas vias, em que uma fica com o farmacêutico, geralmente com validade de 30 dias.

