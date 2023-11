Zona da Mata Norte ganha Centro Tecnológico de Inclusão Digital e Social para mais de 600 pessoas

A- A+

A Zona da Mata Morte de Pernambuco vai ganhar um Centro Tecnológico de Inclusão Digital e Social que visa incluir pessoas em vulnerabilidade social no meio digital e social através de suas atividades cotidianas. As obras serão finalizadas neste mês de novembro e a inauguração do espaço está prevista para o dia 19 de dezembro.

O edifício fica no município de Lagoa de Itaenga, e é uma iniciativa da Associação Conexão Social (ACS), que atende crianças, adolescentes, jovens, mulheres e pessoas idosas. Todas as aulas são gratuitas.

O Centro Tecnológico está sendo construído por meio de incentivos para o desenvolvimento dos Projetos Conectas Vidas e Passaporte Digital, que são realizados pela Conexão Social. O local contará com recepção, elevador, salas tecnológicas, refeitório, auditório, salas administrativas, área de lazer, incluindo piscina para hidroginástica, entre outros. No espaço serão atendidas de forma direta aproximadamente 600 beneficiários, e de forma indireta cerca de duas mil pessoas.

“Estamos engajados em concluir o espaço dentro do planejamento para que possamos oferecer a população de Lagoa de Itaenga e região mais possibilidades de acessibilidade à grade de cursos que já ofertamos, mas estamos preparando tudo com muita dedicação para expandir ainda mais”, destaca a coordenadora da ACS, Iaura Lima.

