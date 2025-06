A- A+

SEGURANÇA PÚBLICA Zona da Mata registra queda nos homicídios, roubos e furtos em maio De acordo com balanço divulgado pelo governo do estado, houve redução nas mortes violentas intencionais e nos crimes contra o patrimônio

O Governo de Pernambuco anunciou, nesta sexta-feira (20), a redução no número de homicídios, roubos e furtos em maio na Zona da Mata do estado.

Os números fazem parte de levantamento feito pela Gerência Geral de Análise Criminal e Estatística (GGace) da Secretaria de Defesa Social (SDS).

Em maio, a Zona da Mata pernambucana registrou redução de 21,8% no número de Mortes Violentas Intencionais (MVIs). A SDS contabilizou 43 casos na região em maio, ante 55 de maio do ano passado.

No acumulado deste ano, destaca a SDS, vários municípios da região também apresentaram retração do número de homicídios, no comparativo com 2024, como:

- Água Preta (-71,4%, saindo de 7 para 2 casos);

- Carpina (-44,4%, reduzindo de 9 para 5 casos);

- Paudalho (-66,7%, saindo de 18 para 6 casos); e

- Sirinhaém (-55,6%, caindo de 9 para 4 casos).

Em relação aos Crimes Violentos Contra o Patrimônio (CVPs), houve queda de 13,8% em maio e de 18,3% no acumulado do ano.

“Estamos conseguindo alcançar excelentes resultados na redução dos índices de criminalidade na Zona da Mata. E seguiremos avançando na missão de continuar trabalhando para reduzir ainda mais os números, prestando sempre um melhor serviço à população pernambucana no tocante à segurança pública”, considerou o coronel Adriel Serafim, diretor Integrado do Interior I (Dinter I) da Polícia Militar, responsável por unidades da Zona da Mata e Agreste.

A SDS também anunciou, na quinta-feira (19), que o Agreste apresentou menor número de crimes patrimoniais no estado.

Veja também