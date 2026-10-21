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RECIFE Zona Norte: iniciativa promove capacitação sobre adaptação climática no bairro de Cajueiro Entre os temas abordados, estão diagnóstico ambiental, soluções baseadas na natureza e segurança no trabalho

A Agência Recife para Inovação e Estratégia (Aries) deu início, na última terça-feira (20), à capacitação de 20 aprendizes em Soluções Baseadas na Natureza (SbN), no bairro de Cajueiro, na Zona Norte do Recife.

A formação segue até quinta-feira (22) e busca preparar moradores para participar de intervenções ambientais voltadas à adaptação climática e à melhoria da qualidade de vida na comunidade.

A Semana de Integração faz parte do Projeto SbN Cajueiro e inclui atividades de acolhimento, apresentação de estudos técnicos, diagnóstico ambiental e orientações sobre segurança no trabalho.

De acordo com o gestor do projeto pela Aries, Ciro Pedrosa, a capacitação pretende preparar os aprendizes para contribuir com a construção e a disseminação de conhecimentos sobre soluções ambientais no território.

Durante o encontro, os participantes também compartilharam expectativas sobre a atuação na comunidade. No primeiro dia, os participantes conheceram os objetivos da iniciativa, as equipes parceiras e o cronograma das próximas etapas.

Morador de Cajueiro há 28 anos, Bruno Freitas enxerga no CAJULab, laboratório que funciona como sede do projeto no bairro, uma oportunidade de participar das decisões sobre o futuro da região.

“O que me trouxe até aqui foi a oportunidade de ter voz na minha comunidade. Desde pequeno, penso em como melhorar o lugar onde vivo”, afirmou.

Para ele, a expectativa é de contribuir na transformação das demandas dos moradores em ações concretas e fortalecer a colaboração entre as pessoas que vivem no bairro. Bruno também destacou problemas como a poluição, o descarte de lixo no rio e a necessidade de melhorias na infraestrutura local.

Também moradora de Cajueiro, Maria Porfirio participa da formação com o objetivo de colaborar no enfrentamento dos impactos das chuvas e enchentes.

“Fiquei muito honrada com o convite e com a oportunidade de assumir essa responsabilidade. Estou aqui e podem contar comigo”, declarou Maria.

Embora não seja diretamente afetada por esses episódios, ela relata que acompanha as consequências na vida de amigos e conhecidos e vê no projeto uma oportunidade de ajudar.

Capacitação

Nesta quarta-feira (21), os aprendizes conhecerão o Estudo da Paisagem, diagnóstico que reúne informações levantadas durante o projeto e servirá de base para orientar as intervenções ambientais.

A programação também abordará o conceito de microbacia e sua importância para compreender o fluxo da água e planejar soluções adequadas às características do território.

Na quinta-feira (22), as atividades terão como foco a segurança no trabalho, com orientações sobre o uso de equipamentos de proteção individual (EPIs) e coletiva (EPCs).

Os participantes também conhecerão os arranjos de Soluções Baseadas na Natureza previstos para Cajueiro e o plano de implementação das intervenções.

O processo seletivo recebeu mais de 80 inscrições, das quais foram selecionados 20 aprendizes, que receberão ajuda de custo durante a participação no projeto.

As candidaturas vieram de moradores de 11 bairros do Recife, com prioridade para residentes de Cajueiro e de localidades próximas, como Fundão, Campina do Barreto e Porto da Madeira.

Adaptação climática

O Projeto SbN Cajueiro é executado pela Aries a partir de uma iniciativa dos ministérios do Meio Ambiente e Mudança do Clima e das Cidades, no âmbito do Programa Cidades Verdes Resilientes.

A ação conta com recursos do Fundo Nacional sobre Mudança do Clima e prevê investimentos de aproximadamente R$ 2,4 milhões em soluções de adaptação climática para o bairro.

A iniciativa inclui a participação técnica de pesquisadores do Laboratório de Floricultura e Plantas Ornamentais (LaFlor) e do Laboratório de Sistemas Hidráulicos (LSH), vinculados à Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE), além da mobilização do coletivo RecifeMangueBoyz.

O CAJULab funciona como um laboratório vivo, reunindo moradores, pesquisadores e equipes técnicas para desenvolver e testar soluções ambientais.

A proposta busca fortalecer as capacidades da população local em sustentabilidade, infraestrutura verde e resiliência climática, com participação comunitária no planejamento e na implementação das intervenções.

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