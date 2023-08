A- A+

SAÚDE Zona Norte do Recife receberá sábado voltado para atividades físicas e diversão; veja detalhes Evento acontecerá no dia 26 deste mês, a partir das 8h30

O Plaza Shopping, na Zona Norte do Recife, terá uma manhã de experiências em família com atividades físicas e diversão no próximo dia 26. A ação será realizada pela Track&Field Recife, das 8h30 às 11h.

As inscrições para o evento estão abertas no aplicativo TFSports e também podem ser feitas nas lojas T&F das cidades do Recife e Caruaru.

Sob o comando da academia Oka Gym, o Track&Field Experience terá circuito com cardio, jump, bike e o funcional. Haverá ainda desafios surpresas e distribuição de prêmios, além de música com o DJ Eudes Cirano.

Garantindo a disposição e a energia dos participantes, o evento também receberá um espaço com cardápio saudável e nutritivo para os participantes. No menu, tipo finger food, wraps, sanduíches, brownie, cookie e sucos.

Cada entrada custa R$ 89,90, tendo camisa e brinde inclusos, além de mimos das marcas parceiras do evento, incluindo desconto no plano anual da academia Oka Gym, no bairro do Parnamirim.

Os kits vão ser entregues nos dias 24 e 25 de agosto, na T&F Plaza Shopping, no piso L4. Todos os participantes ainda têm direito a 10% de desconto na Track&Field, durante a retirada do kit do Experience.

