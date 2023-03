Zona Norte ganha a primeira Praça da Infância do Recife

A- A+

Com brinquedos diferentes em relação aos comumentes enontrados em parques da cidade, o Recife ganhou a primeira Praça da Infância. O espaço fica na Praça Dom Miguel Valverde, bairro da Encruzilhada, na Zona Norte da capital pernambucana, e, além dos novos brinquedos, reúne passeios e pisos, rampos e mobiliários.



Segundo a Prefeitura do Recife, o investimento foi em torno de R$ 1,8 milhão e há previsão de duas novas Praças da Infância "em médio prazo", no bairro de San Martin e outra no Compaz Miguel Arraes, na Madalena, ambos na Zona Oeste.



"Escolhemos a Encruzilhada para começar porque tem 20 instituições de ensino em um raio próximo e também instituições que trabalham com crianças com deficiência. Pensando nisso, fizemos essa escolha, mas vamos começar também mais duas já nos próximos dias e vamos levar esse conceito pra cidade inteira”, promete o prefeito João Campos.

Segundo a prefeitura, antes das obras, equipe da Secretaria Executiva de Inovação Urbana esteve na Escola Municipal Ednaldo Miranda, localizada ao lado da Praça Dom Miguel Valverde, para escutar as crianças e seus cuidadores.

“O projeto da primeira Praça da Infância dp Recife tem um conceito feito por especialistas da área, que viram quais os equipamentos adequados, a concepção, a forma de construção, tudo isso com o diálogo permanente com a comunidade", contou o prefeito.

Presente nas cirandas, nas rodas de conversa e de contar histórias, o círculo foi a forma básica na distribuição e dimensionamento dos espaços da praça e cada um deles representa os elementos naturais. Na Praça Dom Miguel Valverde foram implantados dois círculos identificados como fogo e árvore. Um deles possui banco espiral que permite que as crianças brinquem de equilibrar e um labirinto de troncos que remete a uma fogueira, que permite pendurar e escalar.



O outro círculo tem duas casas de madeira e uma passarela que abriga dois escorregos que fazem a conexão entre os brinquedos através de um caminho estruturante. A praça também tem semicírculos complementares com pula-pula, gangorra, balanço e um relevo em madeira.

“A Praça da Primeira Infância tem um conceito baseado em aproximar as crianças do ambiente natural, ou seja, trazer cada vez mais perto da natureza. Brinquedos para se equilibrar, girar, pular. Então, foi em cima disso, que toda a praça foi planejada”, explicou Marília Dantas, presidente da Emlurb

Para garantir a segurança, foram, segundo o prefeito, implantads sete câmeras de videomonitoramente no local e garantida a presença permanente da Guarda Municipaol.





