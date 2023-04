A- A+

Auxílio Jurídico Zona Sul do Recife recebe mutirão de atendimento jurídico gratuito nesta quinta-feira (13) Voltado para quatro áreas do direito, o atendimento é totalmente gratuito

Um mutirão de atendimento jurídico será realizado para a população recifense com problemas dentro de quatro áreas do direito. Programado para acontecer nesta quinta-feira (13), nas instalações da Igreja A Ponte, Zona Sul do Recife. A orientação é totalmente gratuita.

Os atendimentos acontecerão das 13h às 17h, sem agendamento, feitos por ordem de chegada. O estabelecimento da Igreja é localizado na Rua José da Silva Lucena, no bairro da Imbiribeira.

O mutirão, organizado pelo curso de Direito do Centro Universitário Estácio Recife, é composto por alunos e advogados da instituição, que estarão oferecendo para a população orientação jurídica nas áreas de direito de família, direito criminal, direito do trabalho e direito previdenciário.

Vale ressaltar que, caso seja necessário o desdobramentos do procedimento orientado, o morador será encaminhado para continuidade do atendimento no Núcleo de Práticas Jurídicas da Estácio Recife.

