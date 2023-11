Zoo de Washington devolve três pandas para China em meio à tensão diplomática

A- A+

Três pandas do Zoológico de Washington iniciam, nesta quarta-feira (8), seu retorno para a China, deixando apenas alguns exemplares dessa espécie de urso nos Estados Unidos, no meio de tensas relações diplomáticas com Pequim.

Os pandas Mei Xiang e Tian Tian, de 25 anos, chegaram ao Zoológico Nacional Smithsonian em 2000.

O casal e seu filhote de três anos, Xiao Qi Ji ("Pequeno Milagre", em inglês), embarcam hoje em um avião de carga adaptado para iniciar uma viagem de 19 horas até Chengdu, na China, informou o zoológico em um comunicado.

A partida dos pandas "encerra um capítulo importante em uma história de sucesso internacional no cuidado e na conservação dos animais", afirmou o Smithsonian, em sua nota.

No início da manhã, jornalistas da AFP acompanharam a retirada dos pandas do zoológico em jaulas ventiladas, junto com caixas de maçãs e pilhas de brotos de bambu para serem alimentados.

Embora a partida dos pandas fosse esperada, em função dos termos de um acordo contratual de longa data, o regresso dos animais foi visto, amplamente, como um símbolo das tensões entre Estados Unidos e China.

As relações bilaterais se deterioraram dramaticamente nos últimos anos, devido a questões de comércio, direitos humanos, controle de exportação e ao "status" de Taiwan.

