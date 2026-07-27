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ANIMAIS Zoológico japonês apresenta cinco filhotes de gato-de-pallas Originários das regiões áridas e rochosas da Ásia Central, esses animais pertencem a uma das espécies de felinos mais antigas que ainda existem

Cinco filhotes de gatodepallas, conhecidos como os felinos mais rabugentos do mundo por sua característica expressão carrancuda, foram apresentados ao público em um zoológico no Japão.

O Kobe Animal Kingdom exibiu os filhotes, quatro machos e uma fêmea, todos nascidos em maio no próprio estabelecimento. Originários das regiões áridas e rochosas da Ásia Central, esses animais pertencem a uma das espécies de felinos mais antigas que ainda existem.

Esses pequenos felinos raramente são exibidos em zoológicos devido à sua especial vulnerabilidade a infecções, informou o zoológico de Kobe em um comunicado divulgado nesta segundafeira (27).

Ao nascer, os animais pesavam cerca de 150 gramas, mas agora já ultrapassam um quilo e começaram a se alimentar com comida sólida, como carne de frango e de cavalo, detalhou o zoológico.

"Esperamos que os visitantes venham conferir como eles estão saudáveis, como brincam com entusiasmo e dormem profundamente, igual às crianças", declarou a direção da instituição.

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