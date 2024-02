Zuckerberg fala de IA e desinformação na Coreia do Sul

A- A+

O CEO da Meta, Mark Zuckerberg, reuniu-se nesta quinta-feira (29) com o presidente da Coreia do Sul para discutir a cooperação no âmbito da inteligência artificial (IA) e os meios para combater a desinformação antes das próximas eleições no mundo.

Zuckerberg e o presidente Yoon Suk Yeol "discutiram a cooperação empresarial entre as empresas coreanas e a Meta, assim como a possibilidade de criar um ecossistema digital dedicado à IA", disse Sung Tae-yoon, chefe de gabinete de Yoon, à imprensa.

"Yoon destacou o lugar primordial das empresas sul-coreanas no mercado de memória para sistemas de IA e pediu a Zuckerberg para estabelecer uma colaboração estreita com elas", acrescentou.

A Coreia do Sul "com seu portfólio diversificado de eletrônicos inteligentes, tecnologias portáteis e carros inteligentes, pode se tornar uma plataforma excepcional" para a inteligência artificial da Meta, matriz do Facebook, acrescentou Sung.

Diante da agenda eleitoral deste ano, incluindo as eleições legislativas de abril na Coreia do Sul e as eleições presidenciais dos Estados Unidos em novembro, o presidente sul-coreano pediu a Zuckerberg uma "especial atenção" para evitar informações falsas em sua plataforma.

Zuckerberg se reuniu na quarta-feira (28) com líderes da LG Electronics e Samsung Electronics, entre os principais produtores mundiais de smartphones e chips.

A Samsung é uma das poucas empresas no mundo que fabrica chips de memória de alta largura de banda (HBM, sigla em inglês), adaptados para IA.

