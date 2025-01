A- A+

LOOK Zuckerberg usa relógio de US$ 900 mil para anunciar o fim da verificação de fatos da Meta nos EUA Nos últimos anos, Zuckerberg vem demonstrando interesse por relógios mecânicos suíços

Mark Zuckerberg usou um raro relógio suíço de cerca de US$ 900.000 em um vídeo explicando a decisão de sua empresa de encerrar a verificação de fatos de terceiros em suas plataformas de mídia social nos Estados Unidos.

O presidente da Meta Platforms usava um Greubel Forsey 'Hand Made 1' em seu pulso esquerdo no vídeo postado no Facebook nesta terça-feira, ao revelear as mudanças na política da empresa.

O relógio é extremamente raro e caro. A Greubel Forsey produz apenas dois ou três modelos ‘Hand Made’ por ano, e o relógio é vendido por $895.500 antes dos impostos.

Um porta-voz da Meta se recusou a comentar.

Zuckerberg demonstrou recentemente interesse por relógios mecânicos suíços, usando uma seleção diversificada de relógios de marcas notáveis no último ano, como Patek Philippe e FP Journe.

No entanto, o modelo Greubel Forsey indica uma apreciação mais profunda pela relojoaria. Produzindo apenas algumas centenas de relógios por ano, a marca não é particularmente conhecida fora dos colecionadores mais dedicados e abastados.

O modelo que Zuckerberg usa no vídeo é feito quase inteiramente com componentes construídos pela Greubel Forsey. Leva centenas de horas para montar e finalizar manualmente cada relógio.

Nydegger assumiu o cargo de CEO da Greubel Forsey no ano passado, depois que a empresa reduziu seus planos de aumentar significativamente a produção e baixar os preços médios, que eram cerca de US$ 500.000 por relógio.

