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FRANÇA Zucman pede democratização da IA e tributação dos mais ricos Zucman e cerca de cem intelectuais alertam que a crescente riqueza dos bilionários e a concentração de poder que a acompanha ameaçam a democracia

O economista franco-americano Gabriel Zucman defende a tributação dos mais ricos para combater a "oligarquia internacional" e pede a democratização da governança das empresas de inteligência artificial (IA), em entrevista à AFP um dia após a estreia da Anthropic na bolsa de valores.

Zucman e cerca de cem intelectuais alertam, em um manifesto, que a crescente riqueza dos bilionários e a concentração de poder que a acompanha ameaçam a democracia.

O documento serve de base para uma cúpula sobre o tema que reunirá no sábado, em Paris, economistas, incluindo vários ganhadores do Prêmio Nobel, políticos e filósofos.

Para garantir a vitória das "forças democráticas" sobre a "oligarquia internacional", Zucman defende a criação de um imposto extraordinário que permita regularizar os "impostos não pagos" pelos mais ricos.

PERGUNTA: Além de um imposto mínimo de 2% sobre patrimônios superiores a 100 milhões de euros (R$ 646,7 milhões), o manifesto propõe um imposto, com uma alíquota de 25%, por exemplo, que permitiria regularizar os "impostos não pagos" pelos mais ricos. Em que consiste essa proposta?

RESPOSTA: O imposto mínimo é necessário porque os estudos demonstraram que existe um problema de injustiça fiscal em todos os países. Na França, os bilionários pagam, proporcionalmente à sua renda, metade dos impostos pagos pelo restante da população.

Além disso, o fato de as grandes fortunas terem aumentado tanto nos últimos anos se deve, em grande medida, ao pagamento de poucos impostos. (...) Nesse contexto, é plenamente justificável propor uma espécie de recuperação dos impostos não pagos no passado.



PERGUNTA: A Califórnia rejeitou recentemente, em um referendo, um projeto de imposto extraordinário sobre o patrimônio dos bilionários, e o imposto mínimo não avançou no Parlamento francês. O senhor acredita que algum dia será implementada uma tributação desse tipo?

RESPOSTA: Estamos no início do movimento internacional para tributar os mais ricos, que começou em 2024, quando o G20, sob a presidência do Brasil, incluiu essa questão em sua agenda.

Em apenas alguns anos, surgiu um movimento internacional. A história demonstra que essas batalhas levam tempo, simplesmente porque as grandes fortunas se defendem com todos os meios à sua disposição.



PERGUNTA: No caso dos meios de comunicação, o manifesto propõe criar um "direito de revogação" dos acionistas privados pelos trabalhadores, sob determinadas condições. Por quê?

RESPOSTA: Um imposto mínimo de 2% não basta para que as forças democráticas prevaleçam sobre as forças oligárquicas.

É preciso fortalecer as infraestruturas da democracia, especialmente garantir a independência dos meios de comunicação diante das pressões oligárquicas e das diferentes formas de interferência das grandes fortunas, que possuem boa parte da imprensa privada em muitos países, incluindo a França.



PERGUNTA: Pesquisadores, políticos e até mesmo dirigentes de empresas de inteligência artificial alertaram sobre os perigos dessa tecnologia. O senhor, por sua vez, critica o modelo de negócios lucrativo da IA e defende a democratização da governança dessas empresas.

RESPOSTA: É preciso garantir o acesso equitativo ao saber e aos conhecimentos dos quais a inteligência artificial está se apropriando.

A IA absorve todo o conhecimento do mundo, recombina esse conhecimento e depois oferece aos usuários acesso a ele em troca de uma assinatura. Todo esse processo de apropriação do conhecimento está, por enquanto, praticamente livre de mecanismos de governança, e todas as decisões ficam a critério de alguns poucos oligarcas do Vale do Silício.

Como essas empresas se apropriam dos conhecimentos da humanidade, não seria absurdo que pertencessem a toda a humanidade, na forma de uma fundação sem fins lucrativos.

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