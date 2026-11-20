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DIA DA CONSCIÊNCIA NEGRA Zumbi é farol para luta em defesa da democracia, diz pesquisador Líder sobrevive como símbolo da luta pelo direito da população negra

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Mais de 300 anos atrás, tropas coloniais juntavam forças para atacar e destruir definitivamente o Quilombo dos Palmares. Por cerca de um século, esse território dava proteção e garantia à liberdade de centenas de negros que haviam conseguido escapar da escravidão.

Era a segunda metade do século 17, o Brasil ainda era parte do Império Português e não havia qualquer movimento das autoridades para que a escravidão fosse abolida no país.

Àquela altura, Palmares – formado por vários mocambos (assentamentos) espalhados entre os territórios de Alagoas e Pernambuco – já era um dos quilombos mais longevos das Américas.

Palmares tem o início de sua formação ainda no final do século 16, na década de 1590. No século 17, atinge o seu auge.

De acordo com o professor de história da Universidade Federal de Alagoas (Ufal) Danilo Luiz Marques, apenas um quilombo nas Américas pode ser comparado ao Quilombo dos Palmares: o Palenque de San Basílio, no Norte da Colômbia.

“O que torna Palmares diferente dos outros é justamente sua longa duração no tempo e sua ocupação do espaço.”



À frente da resistência dos quilombolas, estava Zumbi. O especialista explica que o líder nasceu em Palmares, foi capturado pelos portugueses e levado para Porto Calvo, município que fica na divisa de Alagoas e Pernambuco. Lá, foi educado por um padre.

“A partir da fuga de Zumbi para o Quilombo dos Palmares, ele assume uma liderança importante, justamente na época em que Palmares estava guerreando contra as tropas portuguesas, particularmente dos bandeirantes.”

Segundo o pesquisador, Zumbi diverge do então líder de Palmares, Ganga Zumba, que tentava acertar um acordo com o governo de Pernambuco. “No auge de Palmares e ao mesmo tempo em que a guerra de Palmares vai chegando ao fim, Zumbi é a principal liderança.”

Organização

A historiadora Camilla Fogaça Aguiar, da rede estadual do Rio de Janeiro, explica que o acordo de Ganga Zumba garantia liberdade aos nascidos em Palmares, mas não àqueles que haviam fugido da escravidão.

“Zumbi rejeitou o acordo, por entender que não fazia sentido garantir a liberdade a alguns, enquanto outros continuariam escravizados.”

A “capital” do Quilombo era o mocambo do Macaco, também chamado de Cerca Real dos Macacos, na Serra da Barriga, em Alagoas. Foi ali que as tropas concentraram seus esforços no início de 1694, até desmantelar o assentamento.

Ela explica que Palmares não era apenas um esconderijo na mata. Tinha organização política, estratégias de defesa e uma rede de povoados. Logo, representava “clara ameaça à estrutura escravista colonial”.

Zumbi não sucumbiu ao ataque ao mocambo do Macaco. Ainda continuou a luta contra os bandeirantes por mais de um ano, em menores proporções. Em 20 de novembro 1695, no entanto, Zumbi foi emboscado e morto por tropas coloniais. Ele foi decapitado e teve a cabeça exposta em praça pública, no Recife.



Ao contrário do que desejavam os escravocratas portugueses, a morte não foi sua derrota. Camila ressalta que Zumbi sobrevive a mais de três séculos de história e se fortalece como símbolo da luta pelo direito da população negra brasileira.

“Quando falamos de Zumbi dos Palmares, precisamos compreender que sua história tem duas dimensões. A de um homem que viveu no século 17 e a de um símbolo que, ao longo do tempo, passou a representar a resistência da população negra brasileira.”

Outros Zumbis

Ainda há muito a se descobrir sobre Zumbi. O pesquisador Jean Marcel Carvalho França, da Universidade Estadual Paulista (Unesp), diz, por exemplo, que não se tem certeza se zumbi era apenas um nome ou um título militar/administrativo. Nesse último caso, pode ter havido outros zumbis em Palmares.

“A gente não sabe se zumbi é uma personagem ou se é um título ocupado por diferentes personagens. Isso é o aspecto histórico da coisa. A outra é a construção histórica de uma mitologia em torno de Zumbi que resultou na figura do herói, no século 20.”

Ele pondera que, independentemente disso, é fato que uma liderança quilombola no fim do século 17, enfrentou as tropas coloniais e foi morta, decapitada e teve restos mortais expostos em praça pública.

“Tem uma carta que descreve a exposição pública do corpo. Então, essa figura existe. Não há dúvida sobre isso. É plausível a ideia de que tenham sido sucessivos líderes. E o último foi o líder capturado. Mas, acredito que isso importe pouco.”

O pesquisador Danilo Luiz Marques também afirma que, apesar das dúvidas sobre se havia outros zumbis, o líder morto em 1695 existiu.

“Alguns autores trabalham a ideia de zumbi enquanto um título militar, de liderança. E dessa forma, Zumbi estaria presente em vários momentos. Mas é importante destacar que esse Zumbi, que é assassinado no dia 20 de novembro de 1695, é Francisco. Seria esse escravizado que tinha sido criado por um padre, em Porto Calvo, que fugiu, que conquistou a liberdade.”

Registros inimigos

O pesquisador destaca, ainda, que as fontes dos relatos sobre Palmares são todas escritas por seus inimigos militares, inicialmente os holandeses (que ocupavam Pernambuco no início do século 17) e posteriormente as tropas leais à coroa portuguesa. Por isso, há sempre um viés ideológico nesses documentos.

“Por isso, cada vez mais, é importante dizer que a história de Palmares ainda está para ser contada por outras perspectivas.”

Ele ressalta que há inclusive desinformação sendo espalhada com o objetivo de manchar a imagem de Zumbi como figura histórica importante. Um dos pontos é de que ele teria sido proprietário de escravizados, o que, segundo Marques, não encontra evidência em fontes históricas.

De acordo com o especialista, esse mito tem sido difundido nas redes sociais, com muitos equívocos. Usam por base documentação holandesa, mas quando Zumbi nasce, a dominação holandesa no Nordeste brasileiro já havia acabado.

“Já vi também falas de que Zumbi já escravizava africanos na África. Mas Zumbi não nasce na África, ele nasce aqui na diáspora, ele nasce no Nordeste brasileiro.”

Persistência do racismo

O dia da morte de Zumbi (20 de novembro) foi escolhida pelo movimento negro como uma data alternativa para celebrar a abolição da escravidão e a luta contra o racismo, em contraposição ao tradicional 13 de maio, dia em que foi assinada a Lei Áurea, pela princesa regente Isabel Cristina de Bragança e Bourbon, em 1888.

“A abolição da escravidão no Brasil foi pensada para afastar o acesso à cidadania pela população liberta e também não pensou nos rumos que essa população liberta teria a partir do 14 de maio de 1888. Por isso, o movimento negro constrói a data do 20 de novembro como uma forma de denúncia à ideia de falsa abolição simbolizada pelo 13 de maio”, explica Marques.

Zumbi continua um símbolo, porque a luta contra o racismo persiste no Brasil, mesmo depois de mais de três séculos de sua morte e de quase 130 anos da abolição da escravidão no país.

Ele destaca que atualmente é preciso reconhecer os avanços do ponto de vista do movimento negro, mas também os desafios necessários para superar o racismo estrutural.

“Palmares, Zumbi, Aqualtune, Acotirene, Ganga Zumba, todas essas lideranças seguem como símbolos de resistência da luta negra, como farol para as lutas atuais e para as lutas que estão por vir em defesa da democracia brasileira.”

Realidade

Pesquisa feita em dez capitais brasileiras e divulgada esta semana pelo Instituto Cidades Sustentáveis mostrou que 79% dos 3,5 mil entrevistados consideram a discriminação racial problema central na cidade onde vivem.

Além disso, 81% dos entrevistados reconhecem população negra como alvo da violência policial.

Os números são maiores do que os observados na pesquisa anterior, em 2025, que havia constatado que 74% dos entrevistados consideravam a discriminação racial um problema central e 77% reconheciam a população negra como a mais atingida pela violência policial.

“Hoje, Zumbi representa muito mais do que a lembrança de um líder quilombola do período colonial. Sua trajetória assume o protagonismo negro na construção da própria história e nos ajuda a compreender que a liberdade não foi um presente concedido, mas resultado de séculos de resistência e luta”, explica Camilla.

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